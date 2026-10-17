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Economía

Los países pobres pagan cada vez más deuda, el petróleo sube y el FMI alerta por otra amenaza que lo empeora

El FMI advierte que los países con menos recursos enfrentan presiones crecientes para financiar sus servicios públicos, contener los precios y atraer inversión en un entorno de tasas elevadas.
sáb 17 octubre 2026 11:48 AM
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La directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack; el ministro de Finanzas de Arabia Saudita, Mohammed al-Jadaan, y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, durante una conferencia de prensa en Bangkok.
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las economías vulnerables por el aumento de la deuda y el encarecimiento de la energía.
 (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

El aumento de la deuda pública, la inflación y el encarecimiento de la energía concentran las principales preocupaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto en el que las economías más vulnerables enfrentan mayores costos financieros y menos oportunidades para aprovechar el crecimiento impulsado por la inteligencia artificial (IA).

Durante las reuniones anuales de ambas instituciones, celebradas esta semana en Bangkok, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, describió un panorama marcado por una combinación de optimismo y preocupación.

La resiliencia de la economía mundial, el dinamismo de Asia y las perspectivas de la inteligencia artificial ofrecen motivos para el optimismo, pero también existen riesgos asociados con la inflación, el endeudamiento, los conflictos armados y el cambio climático.

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La principal preocupación del FMI y el Banco Mundial

Uno de los principales focos de atención es la situación de los países de bajos ingresos, particularmente aquellos que dependen de las importaciones de petróleo. El incremento de los precios internacionales de la energía desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, a finales de febrero, ha añadido presiones inflacionarias y elevado los costos para estas economías.

A esto se suma el encarecimiento del financiamiento. El FMI advirtió durante la semana que los elevados niveles de deuda y el aumento de los rendimientos de los bonos soberanos están endureciendo las condiciones financieras, justo cuando los bancos centrales deben mantener el combate a la inflación y podrían verse obligados a subir nuevamente las tasas de interés.

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que el alza de los precios golpea con mayor fuerza a las personas de menores ingresos. (Foto: José Luis González/Reuters.)

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La deuda consume una mayor parte de los ingresos de los países pobres

La presión sobre las finanzas públicas es especialmente visible en los países de bajos ingresos. Georgieva señaló que la proporción de los ingresos públicos que estos gobiernos destinan al pago de la deuda aumentó de 8% a 14% en los últimos años.

Este incremento reduce el margen presupuestario disponible para financiar infraestructura, servicios públicos y programas de apoyo a la población, en un momento en que el encarecimiento de los alimentos y la energía puede afectar con mayor intensidad a los hogares de menores recursos.

La directora gerente del FMI advirtió que la inflación tiene un impacto desproporcionado sobre estos sectores. También defendió la necesidad de que los gobiernos establezcan prioridades presupuestarias que permitan impulsar el crecimiento económico y proteger a las personas más vulnerables.

En ese contexto, el organismo considera que su papel incluye ayudar a los países que lo necesiten a reestructurar sus obligaciones financieras, mejorar la movilización de recursos internos, atraer financiamiento internacional y crear condiciones que favorezcan la inversión privada.

El desafío consiste en evitar que el costo de atender la deuda limite todavía más la capacidad de los gobiernos para responder a las necesidades de sus poblaciones.

Una mujer se aleja después de recibir un refrigerio por la tarde de una iglesia que ayuda a los pobres, mientras otras personas se alinean, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de mayo de 2024
Mientras la inteligencia artificial impulsa expectativas de crecimiento, los países más pobres enfrentan obstáculos para aprovechar sus beneficios. (FOTO: REUTERS/Agustin Marcarian)

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La inteligencia artificial también preocupa al FMI

Aunque la inteligencia artificial figura entre los factores que alimentan las expectativas de crecimiento mundial, Georgieva advirtió sobre los riesgos de depender demasiado de esta tecnología como motor de expansión económica.

La economista destacó que el auge de la IA está impulsando el crecimiento en varias economías avanzadas, pero sus beneficios no se distribuyen de manera uniforme. Los países de bajos ingresos que importan petróleo pueden enfrentar mayores costos energéticos sin recibir un impulso equivalente de la nueva tecnología.

Para Georgieva, concentrar las expectativas de crecimiento en un solo factor representa un riesgo. Durante su intervención, comparó esa dependencia con sostenerse sobre una sola pierna, en referencia a la necesidad de contar con distintas fuentes de dinamismo económico.

La regulación de los modelos más avanzados de inteligencia artificial también ocupó un lugar importante en las reuniones. La directora gerente del FMI destacó la cooperación observada entre empresas tecnológicas y gobiernos para abordar los desafíos regulatorios.

El panorama que dejan las reuniones de Bangkok combina, así, las oportunidades que abre la innovación tecnológica con las presiones que enfrentan las finanzas públicas y los precios. Para los países más vulnerables, el reto inmediato es atender el costo de la deuda y la inflación sin sacrificar el crecimiento ni la protección social.

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Inflación

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