Deutsche Bank: se revisaron casos en su momento

Deutsche Bank reaccionó el martes subrayando que algunos hechos se remontan a casi veinte años atrás.

El banco afirma que examinó estos casos en su momento y recuerda que entre 2019 y 2025 invirtió 7.000 millones de euros (7.600 millones de dólares) para reforzar sus mecanismos de control.

Asegura también que hoy es "un banco diferente" y destaca los beneficios récord registrados en 2025 y los avances realizados en materia de cumplimiento normativo.

Estrategia rusa

La investigación pone de relieve la estrategia del banco en Rusia antes de la invasión de Ucrania: a finales de 2020, Deutsche Bank planeaba aumentar considerablemente sus ingresos procedentes de clientes rusos adinerados, pese a las advertencias internas y externas sobre los riesgos regulatorios y de blanqueo de capitales.

Los documentos muestran que el consejero delegado Christian Sewing figuraba entre los participantes en el grupo de trabajo que preparó esta estrategia rusa. La investigación también aborda los vínculos entre Deutsche Bank y Donald Trump.

Según los documentos filtrados, un empleado transmitió por error en 2017 documentos fiscales relativos a 1.586 cuentas, tres de ellas vinculadas al actual presidente estadounidense.

Los documentos también muestran que el banco se preguntó, tras su elección en 2016, por los riesgos reputacionales de esta relación, cuando Trump le debía unos 331 millones de dólares.

La investigación examina asimismo cómo el banco gestionó las cuentas de oligarcas rusos y realizó operaciones financieras por cerca de 600 millones de dólares con Epstein, condenado por explotación sexual de menores.

También recoge transacciones relacionadas con el envío de armas a zonas de conflicto, en lo que Le Monde describe como numerosas "contorsiones éticas".

La investigación de varios meses pone de manifiesto prácticas contables cuestionables y las tensiones internas con los equipos encargados de verificar el cumplimiento normativo de las operaciones.