México elevó los aranceles a productos de países con los que carece de un Tratado de Libre Comercio y China quedó en el centro de esa política. El gobierno recauda más por la entrada de mercancías, aunque el dinero llega a un ritmo menor del que Hacienda calculó. Al mismo tiempo, las compras totales a varios de esos proveedores siguen al alza.
China le deja más dinero a México por aranceles, pero 24% menos de lo que esperaba
Entre enero y septiembre de 2026, el gobierno federal recaudó 143,715.9 millones de pesos por impuestos a la importación, un aumento de 10.1% real frente al mismo periodo de 2025. Aun con ese avance, los ingresos quedaron 23.6% por debajo de lo programado para esos nueve meses.
La diferencia equivale a 44,374.9 millones de pesos.
El tipo de cambio explica el menor dinamismo. La Secretará de Hacienda señala que la apreciación del peso reduce el valor en moneda nacional sobre el que se calcula el impuesto. Cuando el dólar cuesta menos pesos, una mercancía con el mismo precio en dólares tiene un valor menor al convertirlo a moneda mexicana.
Si el arancel se cobra como porcentaje de ese valor, el gobierno recibe menos pesos por una compra del mismo monto en dólares, siempre que la tasa y las demás condiciones se mantengan. Así, las importaciones pueden aumentar y la recaudación avanzar por debajo de lo previsto.
China ocupa un lugar central por su peso como proveedor. En el primer semestre de 2026 concentró alrededor de seis de cada diez dólares que México gastó en las mercancías de las 1,463 fracciones incluidas en el análisis de Economía sobre el paquete arancelario para países sin TLC.
La cuenta también llega por paquetería
El endurecimiento tuvo otro frente que toca de manera directa a quienes compran productos del extranjero. Desde el 15 de agosto de 2025, la tasa global aplicable a determinadas importaciones mediante el procedimiento simplificado de mensajería y paquetería pasó de 19% a 33.5%, con tratamientos específicos para ciertos envíos.
En una operación sujeta a esa tasa, por cada 1,000 pesos de valor utilizado para calcular el cobro, las contribuciones pasaron de 190 a 335 pesos. La diferencia es de 145 pesos, antes de considerar posibles cargos de la empresa de mensajería.
La tasa global integra IGI e IVA. Hacienda señala que el ajuste elevó el componente del Impuesto General de Importación de 1.8% a 14.5%. El IVA se calcula sobre una base que incorpora ese impuesto, lo que lleva el cobro conjunto a 33.5%.
La parte correspondiente al IGI de estos envíos también alimenta la recaudación por impuestos a la importación que reporta Hacienda. El IVA se registra en su propio rubro. Por ello, el crecimiento de los ingresos comprende los efectos de distintas medidas y operaciones de comercio exterior.
Para el comprador mexicano, la diferencia puede convertirse en un desembolso adicional para recibir su pedido. En las importaciones comerciales, la empresa que introduce la mercancía puede absorber parte del costo o trasladarlo al precio de venta. La distribución depende de sus márgenes y de la competencia, pero el arancel puede terminar en el ticket del consumidor.
Más ingresos y una meta todavía distante
La recaudación por aranceles se triplicó, al pasar de 58,000 millones de pesos en 2020 a casi 174,000 millones en 2025.
El mayor salto porcentual ocurrió en 2024, con un aumento nominal de 36.9%. En 2025 volvió a crecer y alcanzó el monto anual más alto de la serie.
Para 2026, la Ley de Ingresos proyectó 254,756.8 millones de pesos, una cantidad 46.7% superior a lo recaudado en todo 2025, antes de descontar la inflación. A septiembre, el avance era de 56.4% de esa estimación anual.
Hacienda esperaba haber captado alrededor de 188,091 millones de pesos en los primeros nueve meses. La recuperación iniciada en marzo, después de las caídas nominales de enero y febrero, resultó insuficiente para alcanzar ese monto.
Las compras a China siguen al alza
La reforma vigente desde enero de 2026 modificó los aranceles de 1,463 fracciones, con tasas de entre 5% y 50%. Incluye productos de industrias como la automotriz, textil, del calzado y de electrodomésticos, con China entre los principales proveedores alcanzados.
Pese al endurecimiento, las compras totales a ese país continuaron en expansión. Entre enero y septiembre, México adquirió mercancías chinas por aproximadamente 105,979 millones de dólares, un aumento de 9.4% anual.
Las compras a Corea del Sur crecieron 66.9%, las de Tailandia 51.5% y las de India 18.3%. Taiwán registró el mayor salto entre los orígenes revisados, con un incremento de 171.3%. Indonesia fue la excepción, con una disminución de 4.6%.
Estas cifras abarcan todas las mercancías adquiridas a cada proveedor. Para el grupo específico de las 1,463 fracciones, Economía reportó una caída de 21.7% en las importaciones desde países sin TLC durante el primer semestre. En ese conjunto, las compras a China disminuyeron 26.3%.
Ambos movimientos pueden coexistir, ya que México puede reducir las compras de los productos del paquete y aumentar sus adquisiciones de otros bienes. Además, el análisis de Economía llega a junio y las cifras generales cubren hasta septiembre.
El gobierno cobra más por importar y algunos compradores enfrentan una cuenta mayor por sus pedidos. Para Hacienda, aun así, el dinero queda lejos de lo calculado.