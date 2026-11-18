Entre enero y septiembre de 2026, el gobierno federal recaudó 143,715.9 millones de pesos por impuestos a la importación, un aumento de 10.1% real frente al mismo periodo de 2025. Aun con ese avance, los ingresos quedaron 23.6% por debajo de lo programado para esos nueve meses.

La diferencia equivale a 44,374.9 millones de pesos.

El tipo de cambio explica el menor dinamismo. La Secretará de Hacienda señala que la apreciación del peso reduce el valor en moneda nacional sobre el que se calcula el impuesto. Cuando el dólar cuesta menos pesos, una mercancía con el mismo precio en dólares tiene un valor menor al convertirlo a moneda mexicana.

Si el arancel se cobra como porcentaje de ese valor, el gobierno recibe menos pesos por una compra del mismo monto en dólares, siempre que la tasa y las demás condiciones se mantengan. Así, las importaciones pueden aumentar y la recaudación avanzar por debajo de lo previsto.

China ocupa un lugar central por su peso como proveedor. En el primer semestre de 2026 concentró alrededor de seis de cada diez dólares que México gastó en las mercancías de las 1,463 fracciones incluidas en el análisis de Economía sobre el paquete arancelario para países sin TLC.

La cuenta también llega por paquetería

El endurecimiento tuvo otro frente que toca de manera directa a quienes compran productos del extranjero. Desde el 15 de agosto de 2025, la tasa global aplicable a determinadas importaciones mediante el procedimiento simplificado de mensajería y paquetería pasó de 19% a 33.5%, con tratamientos específicos para ciertos envíos.

En una operación sujeta a esa tasa, por cada 1,000 pesos de valor utilizado para calcular el cobro, las contribuciones pasaron de 190 a 335 pesos. La diferencia es de 145 pesos, antes de considerar posibles cargos de la empresa de mensajería.