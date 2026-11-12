México quiere que sus fábricas incorporen más insumos hechos en el país, ante esto, el Plan México plantea elevar 15% el contenido nacional en cadenas globales de valor como la automotriz, la electrónica y la química. La apuesta busca abrir mercado a los proveedores locales y puede ayudar a las plantas a cumplir las reglas del T-MEC. Cuando un producto debe alcanzar un mínimo de contenido regional para acceder a preferencias arancelarias, los insumos mexicanos que califican como originarios pueden sumar a ese porcentaje.
México quiere más insumos nacionales, pero manufactureras aumentan importaciones
En las fábricas del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), los datos de 2026 muestran un retroceso para esa apuesta, porque entre enero y agosto, el valor de los insumos nacionales cayó 7.8%, a 1.44 billones de pesos, mientras el de los importados subió 4.3%, a 3.53 billones, frente al mismo periodo de 2025, según cifras preliminares del Inegi.
El valor total de los insumos apenas aumentó 0.5%, lo que cambió fue el reparto. Las plantas reportaron 121,080 millones de pesos menos en insumos mexicanos y 147,001 millones más en importados.
Es decir, por cada 100 pesos en insumos, la parte nacional pasó de 31.5 a 28.9 pesos.
“Vamos a enfocarnos en las áreas o productos que están creciendo”, dijo Enrique Morán, presidente electo de Index, al responder cuánto podría aumentar el contenido nacional durante su gestión. Sin comprometer una cifra, señaló tres prioridades para ampliar la producción local. En el noroeste, los dispositivos médicos. En occidente, los semiconductores. En el noreste, la metalmecánica.
Morán explicó que parte de lo que requiere la industria ya se puede fabricar en el país y que para los productos que México todavía no puede elaborar buscará alianzas con empresarios y gobiernos estatales. Su apuesta por los semiconductores coincide con el crecimiento de una rama más amplia, la electrónica, que explica el salto de los insumos importados de las IMMEX.
La electrónica cambia el saldo de los importados
La fabricación de equipos de cómputo, comunicación y otros electrónicos registró el mayor aumento en pesos de los insumos importados, ya que entre enero y agosto de 2026, este subsector reportó 977,180 millones de pesos, 34.2% más que los 728,400 millones del mismo periodo de 2025. El valor de sus insumos nacionales también subió, aunque a un ritmo de 3.2%.
La electrónica sumó 248,780 millones de pesos en insumos importados, más que el incremento neto del conjunto de las fábricas IMMEX.
Si se excluye a esa rama, el resto de los subsectores registró una caída de 101,779 millones de pesos. El mayor contrapeso fue el equipo de transporte, con 138,376 millones de pesos menos en importados, una baja de 9.8%.
La diferencia entre los sectores también importa para el T-MEC, en ese sentido, Morán planteó que la producción se regionalice entre México, Estados Unidos y Canadá y puso el aluminio como ejemplo.
Contó que la empresa para la que trabaja utiliza aluminio fabricado en Estados Unidos y que traerlo de México o Canadá le implica pagar un arancel. Su ejemplo ilustra cómo el abasto y los costos comerciales pueden influir en la elección de proveedores dentro de Norteamérica.
El tabulado del Inegi reúne todos los insumos importados sin distinguir el país del que proceden. Para el T-MEC, los materiales de Estados Unidos o Canadá que califican como originarios también pueden sumar al contenido regional, conforme a la regla aplicable a cada producto.
Los insumos mexicanos pierden el terreno que ganaron en 2025
Entre enero y agosto de 2025, el valor de los insumos nacionales creció 19.8% frente al mismo periodo de 2024, casi tres veces el 6.5% de los importados. La parte mexicana pasó de representar 29.0% del valor total de los insumos a 31.5%.
Más de la mitad de ese aumento vino de la fabricación de equipo de transporte. La rama reportó 139,456 millones de pesos adicionales en insumos nacionales y explicó 54% del avance. La química y las industrias metálicas básicas también sumaron decenas de miles de millones de pesos.
La parte mexicana volvió a un nivel ligeramente inferior al de 2024, aunque el valor en pesos de los insumos nacionales sigue por encima del registrado entonces. Frente a 2025, la caída se repitió en cada uno de los primeros ocho meses. Julio registró el mayor descenso anual, de 14%.
La química y los metales básicos concentran la caída nacional
La industria química registró la mayor caída en pesos de los insumos nacionales, con 35,225 millones pesos menos, una baja de 19.6%. Le siguieron las industrias metálicas básicas, con 33,796 millones menos, un descenso de16.2%. Entre ambas explicaron 57% de la caída neta de los insumos mexicanos.
En paralelo, el valor de sus importados creció 5.1% y 14.1%, respectivamente. El equipo de transporte reportó una baja de 2.6% en los nacionales.
En plástico y hule, las dos tendencias se ven dentro de una misma rama, pues el valor de los insumos importados subió 45% y el de los nacionales bajó 9.5%. En un año, la parte mexicana pasó de 35.7 a 25.7 pesos por cada 100 en insumos.
Para Morán, ampliar lo que se fabrica en México también pasa por asegurar el suministro eléctrico. Dijo que en los 10 estados que visitó durante su campaña encontró problemas de abasto y que llevará el tema ante las autoridades. “Lo primero que te pide una empresa cuando llega es agua, luz y gas”, dijo. Esas son las condiciones que, en su diagnóstico, deben acompañar las alianzas que propone para que más insumos se puedan fabricar en el país.