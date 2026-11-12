México quiere más insumos nacionales, pero manufactureras aumentan importaciones

En las fábricas del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), los datos de 2026 muestran un retroceso para esa apuesta, porque entre enero y agosto, el valor de los insumos nacionales cayó 7.8%, a 1.44 billones de pesos, mientras el de los importados subió 4.3%, a 3.53 billones, frente al mismo periodo de 2025, según cifras preliminares del Inegi.

El valor total de los insumos apenas aumentó 0.5%, lo que cambió fue el reparto. Las plantas reportaron 121,080 millones de pesos menos en insumos mexicanos y 147,001 millones más en importados.

Es decir, por cada 100 pesos en insumos, la parte nacional pasó de 31.5 a 28.9 pesos.

“Vamos a enfocarnos en las áreas o productos que están creciendo”, dijo Enrique Morán, presidente electo de Index, al responder cuánto podría aumentar el contenido nacional durante su gestión. Sin comprometer una cifra, señaló tres prioridades para ampliar la producción local. En el noroeste, los dispositivos médicos. En occidente, los semiconductores. En el noreste, la metalmecánica.

Morán explicó que parte de lo que requiere la industria ya se puede fabricar en el país y que para los productos que México todavía no puede elaborar buscará alianzas con empresarios y gobiernos estatales. Su apuesta por los semiconductores coincide con el crecimiento de una rama más amplia, la electrónica, que explica el salto de los insumos importados de las IMMEX.

La electrónica cambia el saldo de los importados

La fabricación de equipos de cómputo, comunicación y otros electrónicos registró el mayor aumento en pesos de los insumos importados, ya que entre enero y agosto de 2026, este subsector reportó 977,180 millones de pesos, 34.2% más que los 728,400 millones del mismo periodo de 2025. El valor de sus insumos nacionales también subió, aunque a un ritmo de 3.2%.

La electrónica sumó 248,780 millones de pesos en insumos importados, más que el incremento neto del conjunto de las fábricas IMMEX.

Si se excluye a esa rama, el resto de los subsectores registró una caída de 101,779 millones de pesos. El mayor contrapeso fue el equipo de transporte, con 138,376 millones de pesos menos en importados, una baja de 9.8%.