Para entonces, Coparmex ya había entregado su propuesta al gobierno estatal, su plan incluye bajar temporalmente el IVA y reducir a la mitad el ISR para las empresas y actividades productivas afectadas. También plantea que el estado reúna a empresarios y autoridades para decidir qué medidas tomar primero y revisar si funcionan.

La patronal advierte que l a violencia y la incertidumbre pesan en las decisiones de las empresas de invertir , contratar y mantener sus operaciones.

IVA de 8% y apoyos para reabrir negocios

En Guasave, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, planteó que Sinaloa puede instalar una mesa de reactivación económica sin esperar una decisión de la Federación. La idea es que el gobierno y los empresarios revisen cómo avanzan las medidas de apoyo a los negocios y las acciones para recuperar la seguridad.

El plan propone fortalecer la capacidad de las autoridades para investigar delitos, profesionalizar a las policías y mejorar la coordinación con la sociedad para atender los delitos que afectan a la actividad productiva. Coparmex también plantea crear un consejo estatal en el que participen autoridades, empresarios, académicos y representantes de la sociedad civil para dar seguimiento a los compromisos y sus resultados.

Coparmex toma como referencia el esquema de la franja fronteriza para su propuesta de bajar el IVA de 16% a 8%.

Tanto ese estímulo como la reducción de 50% en el ISR tendrían que gestionarse ante la Federación. Los documentos de la patronal no detallan cuánto durarían los beneficios ni qué requisitos tendrían que cumplir las empresas para acceder a ellos.

El plan contempla también alivios fiscales estatales e incentivos para que los negocios afectados por la inseguridad puedan reabrir o reinvertir. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, propone simplificar trámites y crear una ventanilla única que facilite su formalización. En turismo, los empresarios piden una estrategia para recuperar la confianza de los visitantes y de quienes invierten en el sector.