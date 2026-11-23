De enero a septiembre, el PIB acumuló un crecimiento de 1.9% anual. En el desglose del tercer trimestre con cifras originales destacaron el comercio al por mayor, con un alza anual de 12%, y la construcción, con 7%; la minería retrocedió 0.3%.



El crecimiento estuvo en línea con las expectativas de los analistas y, con estos resultados, Banamex proyecta una expansión de 2% para todo 2026.

La industria creció menos y el campo repunta

El desglose del PIB cambió respecto a la estimación oportuna de octubre, ya que las actividades primarias pasaron de una caída estimada de 0.4% a un crecimiento trimestral de 0.3%. El avance de la industria se revisó de 0.8% a 0.4%, mientras que el del comercio y los servicios subió de 1.1% a 1.2%.

A tasa anual, el crecimiento del comercio y los servicios se elevó de 3.3% a 3.6%; el de la industria bajó de 3.1% a 2.7%, y el de las actividades primarias pasó de 1.8% a 1.5%. Así, la mayor fortaleza del PIB frente al tercer trimestre de 2025 quedó concentrada en las actividades terciarias.

