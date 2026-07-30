La economía de México crece 1.5% en el segundo trimestre de 2026

La economía de México creció 1.5% trimestral en el segundo trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Frente al mismo periodo del año pasado, avanzó 2.1%.
El dinamismo de la economía estuvo impulsado por el incremento de 3.3% trimestral de las actividades primarias como la minería, la agricultura y la ganadería, frente al mismo periodo del año pasado este indicador aumentó 7.3%. Las manufacturas reportaron un avance de 1.6% trimestral y 0.8% anual. En tanto, las actividades terciarias que abarcan los servicios y el comercio aumentaron 1.5% frente al trimestre anterior, y 2.5 frente al mismo periodo de 2025.
Inegi destacó que en el periodo enero-junio de 2026, el PIB oportuno incrementó 1.2 % respecto al mismo lapso de 2025.