El indicador subyacente, en cambio, se moderó a 3.68% anual. Este componente es considerado un mejor termómetro para la inflación en el mediano plazo, cayó 0.10% respecto a la quincena anterior, debido a una baja de 0.46% en las mercancías no alimenticias, mientras que los servicios subieron 0.05%. El periodo de medición abarcó los primeros tres días de El Buen Fin, que se realizó del 13 al 17 de noviembre.



Entre los productos que más presionaron la inflación al alza en la quincena estuvieron la electricidad (20.74%), el jitomate (28.95%) y el tomate verde (39.31%). Entre los que más contribuyeron a contenerla destacaron la cebolla (−16.88%), el transporte aéreo (−7.81%) y la calabacita (−11.81%).

A principios de noviembre, el Banco de México recortó en 25 puntos base su tasa de referencia a 6.25% y señaló que mantenerla en ese nivel por un tiempo prolongado ayudará a que la inflación vuelva a su meta de 3%.

El banco central prevé que eso ocurra en el cuarto trimestre de 2027 y vigila el posible traslado de la depreciación del peso a los precios al consumidor.

En la Encuesta Citi del 20 de noviembre, los analistas elevaron su previsión de inflación general para el cierre de 2026 de 3.90% a 3.96%. Para la subyacente, la mediana de los pronósticos subió de 3.80% a 3.86%.