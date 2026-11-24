La inflación en México se aceleró a 3.96% anual en la primera quincena de noviembre, desde 3.88% de la segunda mitad de octubre, informó el Inegi. Los precios al consumidor subieron 0.54% respecto a la quincena previa, lo cual estuvo por abajo de algunas previsiones. Banorte, por ejemplo, calculó un alza de 0.61% quincenal y de 4.03% anual.
El aumento se concentró en el componente no subyacente, que subió 2.72% en la quincena y 4.90% a tasa anual. La electricidad se encareció 20.74% tras el fin del subsidio a las tarifas de temporada cálida en 11 ciudades y fue el rubro que más contribuyó al incremento quincenal de la inflación. Además, las frutas y verduras subieron 5.50%; el jitomate, 28.95%, y el tomate verde, 39.31%.