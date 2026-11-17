¿Cuándo es el Black Friday 2026?

Como ya lo mencionamos, el Black Friday tiene su origen en los Estados Unidos, y se realiza año con año el viernes inmediato a la celebración de Acción de Gracias, la cual a su vez, se celebra el cuarto jueves de noviembre.

Con ello, para este 2026 el Black Friday se llevará a cabo el próximo viernes 27 de noviembre. Sin embargo, algunas tiendas y comercios en línea suelen adelantar o postergar sus promociones, por lo que no será raro ver promociones disponibles durante todo el fin de semana del 27 al 29 de noviembre.

¿Qué promociones habrá en el Black Friday?

De manera general, los comercios suelen ofrecer muchas de las promociones que tuvieron durante el Buen Fin, tales como descuentos directos en productos que van del 10 al 50%, compras a meses sin intereses , envíos gratis y bonificaciones con tarjetas bancarias participantes.

Sin embargo, estas promociones suelen encontrarse solo en marcas y comercios internacionales, pues a diferencia del Buen Fin, las pequeñas y medianas empresas no suelen formar parte directamente, aunque pueden ofrecer descuentos a través de plataformas en línea como Mercado Libre.

Por ahora, tiendas como Coppel y Lenovo ya han confirmado que contarán con descuentos exclusivos en categorías como línea blanca, colchones, electrónica, muebles y motocicletas, aunque sin revelar aún en qué consistirán las promociones.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2027?

El Cyber Monday nació en 2005 con el objetivo de incentivar las compras en línea y marcar de manera oficial el inicio de las compras navideñas.

La tradición dicta que se celebre el lunes posterior al Día de Acción de Gracias, por lo que este año será el próximo 30 de noviembre. Además, en los últimos años las fechas de las dos jornadas suelen combinarse para dar paso a cuatro días completos de descuentos y promociones, comenzando con el Black Friday, extendiéndose al fin de semana y terminando con el Cyber Monday.

