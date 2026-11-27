Si bien este reordenamiento exige adaptarse a dinámicas de comercio y geopolítica que han cambiado, también fortalece la posición de México como un actor esencial en la asignación de capitales y el desarrollo macroeconómico de largo plazo.

Igualmente, implica navegar en un escenario donde los flujos de capital responden más que a variables económicas tradicionales, lo que exige un monitoreo continuo de los términos de intercambio y de la estabilidad de las finanzas locales.

“Estamos pasando de un mundo globalizado, con baja volatilidad, hacia un mundo mucho más fragmentado, con más regionalización, con más rupturas en las cadenas productivas, obviamente con conflictos geopolíticos y un reordenamiento mundial del comercio. Ese es el principal punto”, explica la ejecutiva.

El segundo pilar que identifica es la calibración de las políticas fiscal y monetaria, donde la Reserva Federal de Estados Unidos actúa como el principal referente internacional, con la transformación de su modelo de decisión, tras la llegada de Kevin Warsh como su presidente en mayo de 2026.

Como resultado, señala, la liquidez en periodos de corto y mediano plazo en deuda gubernamental mexicana ofrece un refugio equilibrado frente a la incertidumbre cambiaria, mientras la relación entre rendimiento y riesgo se percibe más sólida para los inversionistas. No obstante, es necesario considerar que la prima de riesgo requerida se mantiene elevada debido a la correlación estructural con los bonos del Tesoro estadounidense y los retos fiscales globales.