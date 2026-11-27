Desde antes de ser el papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio tuvo la necesidad de escribir un diario para expresar sus temores, reflexiones, crisis espirituales y experiencias religiosas. Con esa promesa, llega el libro titulado Diario personal del Papa Francisco, un libro que reúne los escritos de Bergoglio entre 1992 y 2024, el cual ya puede ser adquirido desde México.
El Diario íntimo del papa Francisco sale a la venta: dónde comprar el libro desde México
Publicado el pasado 24 de noviembre y editado en español por Penguin Random House Grupo Editorial, el volumen recoge parte de las anotaciones que se conservaron en una agenda de tapas negras, utilizada durante sus años en Buenos Aires y que posteriormente llevó consigo a la Casa Santa Marta, de acuerdo con el portal de información oficial del Vaticano.
Precio y lugares para conseguir el libro del Papa en México
El libro del Papa estará disponible a partir del 26 noviembre, en México, algunas de las opciones son las siguientes:
Librería Porrúa , audiolibro, a un precio de 229 pesos
Penguin Random House y Amazon , ebook, a un precio de 159 pesos
Por el momento, no existe una opción de comprar el libro en físico, sin embargo las opciones anteriores se pueden adquirir este día en preventa.
El amigo del Papa que decidió publicar el libro
El libro, de 160 páginas, fue publicado por la Librería Editorial Vaticana en cinco idiomas y tiene distribución en 94 países.
La selección de los escritos estuvo a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, titular del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y amigo del Papa, quien encontró la agenda y posteriormente recibió la aprobación de León XIV para llevar adelante la publicación.
“Tengo miedo”, confesó Bergoglio sobre su responsabilidad como papa
La publicación permite conocer una faceta más íntima de Francisco, quien escribía sobre sus dudas, insuficiencias, temores y el desgaste físico que enfrentaba, así como sobre su relación con Dios, la oración y las experiencias que describió como visiones espirituales.
Entre los apuntes que recoge el diario figura el temor de Francisco a no estar a la altura de su responsabilidad o a hacer daño a otras personas.
En algunas de sus anotaciones, el pontífice expresaba su fragilidad con frases como "Tengo miedo", al tiempo que se confiaba a la misericordia de Dios.
El papa Francisco escribió sobre sus visiones y luchas espirituales
Uno de los aspectos que aborda el diario son las experiencias espirituales que Francisco describió a lo largo de los años, incluidas sus referencias al demonio.
En sus anotaciones escribió "He visto al diablo", al recordar encuentros que situó en momentos como un trayecto en automóvil y una misa en el coro.
También relató cómo enfrentaba lo que consideraba tentaciones y amenazas espirituales a través de la oración y el Rosario. En uno de esos apuntes escribió: "La Virgen me ha salvado" y “Agarré el Rosario como arma”.
El libro también revela una crisis espiritual que Francisco habría atravesado entre 2021 y 2022, durante aproximadamente dos años, en un periodo marcado por el agravamiento de su enfermedad y por lo que describió como ataques de las fuerzas del mal.
En ese contexto, el pontífice encontró consuelo en la misericordia de Dios. En una anotación sobre una experiencia en la capilla, escribió: "Ha sonreído... He sentido la mirada misericordiosa de Jesús".
La crisis espiritual que inspiró documentos de Francisco
De acuerdo con el cardenal Víctor Manuel Fernández, parte de la renovación espiritual que vivió Francisco quedó reflejada en dos documentos de su pontificado: C'est la confiance, exhortación apostólica publicada en 2023 con motivo del 150 aniversario del nacimiento de santa Teresa de Lisieux, y Dilexit nos, encíclica de 2024 sobre el corazón de Jesucristo.
Fernández señala que ambos textos reflejan la confianza en un Dios de amor y la entrega a los demás, aspectos vinculados con la experiencia espiritual que el pontífice describió en sus escritos personales.
El diario también ofrece una explicación sobre la visita de Francisco a Fátima durante su viaje a Lisboa para la Jornada Mundial de la Juventud de 2023. En aquella ocasión, el Papa permaneció en silencio ante la Virgen, un gesto que generó preguntas.
En una anotación de octubre, Francisco escribió: "He mirado y he pedido", una frase que, de acuerdo con el relato de sus escritos, refleja el momento de oración que vivió ante la Virgen.