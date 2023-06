La audacia de una mujer emprendedora impulsa a todas

Desde su perspectiva, Moy resaltó la importancia de los datos y de cómo se utilizan para poder entender algunas situaciones en particular y por supuesto tratar de mejorar. El barómetro de Maison Veuve Clicquot es un ejemplo de que al tener un panorama general de la situación de las mujeres emprendedoras y al mismo tiempo conocer su entorno, se pueden lograr impactos positivos.

Sin embargo, la podcaster agregó que en México, según cifras del INEGI, el 83 % de las mujeres emprendedoras está en la informalidad. “Ahora, cómo hacemos para que ese emprendimiento no se quede en algo pequeño, en el sentido de ingresos, de escalabilidad y de oportunidades; lo importante es que pueda convertirse en algo mejor para ellas, su familia y el país”. Hay mucho que hacer para capacitar y ofrecer herramientas adecuadas a las emprendedoras.

Otros puntos que las ponentes desarrollaron fueron que cada día debe haber más mujeres que incursionen en el estudio de carreras STEM; asimismo, es fundamental contar con herramientas tecnológicas para hacer crecer los negocios sin importar el sector al que pertenezcan.

“Necesitamos ejemplos más cercanos de emprendedoras dentro de México y en nuestro círculo cercano”, puntualizó Chelminsky.

Emprender un restaurante

La invitada para la segunda Bold Conversation by Veuve Clicquot fue Elena Reygadas, quien recientemente fue reconocida como la mejor chef femenina del mundo por la lista The World’s 50 Best Restaurants 2023.

Después de extender una felicitación a Reygadas, Ilana Sod le preguntó acerca de las implicaciones de un premio de ese estilo, a lo que la chef respondió: “Una gran responsabilidad porque significa mucho y pone amplias expectativas sobre mi. Sin embargo, también implica mucha emoción por todo el equipo que me ha acompañado durante tantos años. Finalmente, la cocina es un acto colectivo y somos muchas personas las que hacemos equipo, así que me alegra compartirlo con todas y todos”. Además, destacó que este reconocimiento adquiere mayor relevancia en el momento que sirve de inspiración para mujeres jóvenes que se interesan por la gastronomía.

Al notar las adversidades a las que muchas mujeres mexicanas se enfrentan para estudiar gastronomía, la chef ofrece la Beca Elena Reygadas como un apoyo de manutención. Adicionalmente, en sus restaurantes —entre ellos, Rosetta— la flexibilidad laboral y el interés por el bienestar integral de sus colaboradores son algunas claves de su éxito.

Antes de cerrar su inspiradora participación, Reygadas agregó que "Todo lo que tiene que ver con alimentación debe de sentirse cercano". Incluso, el concepto de cercanía es algo que las otras dos speakers refirieron, en el sentido de los modelos de inspiración para el emprendimiento.

En el espacio de networking participantes e invitadas pudieron ampliar su conversación y disfrutaron de la hospitalidad de La Maison Veuve Clicquot, en donde no podía faltar un brindis con champagne, además de las delicias de Panadería Rosetta.