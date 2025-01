¿A dónde irá la inversión para los emprendedores en 2025?

Con grandes compañías que generalmente no apuestan por la compra de start-ups (“No suelen verse amenazadas”, argumenta Rodríguez Arregui), y sin inversión institucional, el otro lado a donde mirar es la bolsa, aun cuando en México sigue sin haber IPO (oferta pública inicial) y, cuando las hay, son en Estados Unidos. “En México no hay inversionistas. No es un tema de la bolsa o de BIVA. No hay inversionistas, entonces te tienes que ir fuera, pero para irte fuera requieres un tamaño mucho más grande y eso requiere más tiempo”, afirma el Managing Partner de Ignia.

¿Volverán los unicornios?

Con la inversión creciendo pero concentrada en menos rondas de mayor monto, es inevitable preguntarse si el ecosistema volverá a ver la eclosión de unicornios. “Mi respuesta es que no lo sé”, dice Rodríguez Arregui, antes de recordar que muchos de los que se vieron en 2021 lo lograron más gracias a la dinámica creada a partir de que los fondos contaban con grandes cantidades de dinero. “No es que hubiera mejores empresas, fue una dinámica totalmente exógena. Ahora veremos más megarrondas, pero también con mayor revisión de los números de la empresa y de la rentabilidad”, agrega.

“Creo que van a ser escasos”, opina Desentis. “Me mantengo positiva y espero que sí haya, pero la realidad es que no estamos obsesionados como industria con ello, sino más bien si esta empresa que es sumamente exitosa logra levantar capital con una valuación justificada por sus méritos”.

Hernández coincide en que la salud de un ecosistema emprendedor no se debe medir por su número de unicornios. “En algún momento, había uno cada mes y empresas que decían ‘somos el unicornio más rápido generado en México’. Fue riesgoso tener unicornios que se hayan hecho en el lapso de 12 meses, porque ese es el tipo de empresas que hoy les cuesta trabajo mantener una valuación”, afirma.

El inversionista asegura que la mítica figura seguirá siendo tangible, pero a través de empresas con más tiempo en el mercado y no serán con rondas y valoraciones tan altas como las que vimos hace tres años.