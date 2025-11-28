Bimbo Ventures Day reúne al ecosistema emprendedor

En palabras de Pablo Sánchez Servitje, director global de Bimbo Ventures: “Desde nuestros hubs en México, Estados Unidos y Europa; buscamos vincularnos con startups que están redefiniendo los productos, ingredientes, procesos, tecnologías y modelos de negocio que marcarán el futuro de la industria alimentaria.

A la fecha, agregó el ejecutivo, han evaluado más de 2,000 startups, recibido más de 1,100 aplicaciones a sus programas de innovación e invertido en decenas de emprendimientos para que escalen.

Por ejemplo, Grupo Bimbo ha generado sinergias con Oobli, compañía enfocada en la elaboración de proteínas dulces de nueva generación, o Soskende, marca de snacks nutritivos basados en granos y vegetales.

También ha puesto en marcha proyectos con Dexterity, que impulsa la robótica avanzada para la automatización de procesos, y Nixtla, firma especializada en modelos de inteligencia artificial. Con certeza, estas alianzas representan un vínculo entre el espíritu emprendedor y la escala global de la panificadora, produciendo impacto económico, social y ambiental.

Líderes, IA y conexiones valiosas

Conversaciones sobre las tendencias de los nuevos consumidores y el papel de la inteligencia artificial en la transformación de la cadena de valor también fueron parte del Bimbo Ventures Day.

Asimismo, el programa contempló espacios de interacción entre los asistentes para promover el networking y fortalecer al ecosistema emprendedor.

Para Sánchez Servitje, mediante esta iniciativa, Grupo Bimbo reafirma su compromiso de conectar con los agentes de cambio de la industria alimentaria.