Las lecciones de Amex Business Growth Sessions: Estrategia y liderazgo

Sus pilares son la resiliencia y el acceso a conocimiento de expertos de primera, especialmente para los titulares de tarjetas como The Business Gold Card American Express® y The Business Platinum Card® American Express®.

El mensaje cobra mayor fuerza ante el hecho de que American Express reconoce que “detrás de cada negocio hay historias de esfuerzo”. Para respaldarlas, sus productos financieros se adaptan a los sectores donde más se necesita apoyo.

The Business Gold Card American Express® y The Business Platinum Card® American Express® son instrumentos diseñados para la gestión eficiente. Facilitan la separación de gastos y el control del flujo de efectivo, ofreciendo hasta 50 días naturales de ventana de pago sin intereses. (Cortesía)

Las voces de Amex Business Growth Sessions

La reciente edición, enfocada en "The Power of Hacking Your Passion", subrayó que la pasión es el motor, pero la estrategia y el acompañamiento son fundamentales para que un negocio sea sostenible.

Asimismo, para poder encontrar inspiración en quienes ya recorrieron caminos similares, Amex Business Growth Sessions hace posible un acercamiento a los líderes de diversas industrias, que comparten sus experiencias y aprendizajes para ayudar a los asistentes a transformar su pasión en una fuerza de crecimiento con propósito.

De este modo, Marcus Dantus, fundador de Startup México, ofreció cinco consejos prácticos para los emprendedores:

Convertir tu pasión en tu motor. Diferenciarse de la competencia. Construir un gran equipo. Aprender rápido de los fracasos. Atreverse antes de sentirte listo.

Por su parte, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía, destacó el poder de la diversidad para el liderazgo, las estrategias centradas en el cliente y no en el producto, el aprendizaje continuo, la combinación de la intuición y los hechos y la empatía como la clave para la innovación.

Sin duda, American Express pone de manifiesto que estos encuentros proporcionan recursos concretos para avanzar con determinación en el ecosistema empresarial.