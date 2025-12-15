Publicidad

Las lecciones de Amex Business Growth Sessions: Estrategia y liderazgo

American Express potencia el impacto de cada negocio con acceso a eventos como Amex Business Growth Sessions, soluciones digitales y una red de servicios personalizados.
lun 15 diciembre 2025 11:10 AM
Presentado por: American Express
American Express Business Growth Sessions 2025
Además de brindar flexibilidad financiera, American Express asegura que los emprendedores tengan acceso directo a asesoría personalizada 24/7 y espacios de conocimiento y networking. (Cortesía)

A través de la plataforma Amex Business Growth Sessions, American Express ha desarrollado una propuesta de valor para ir más allá de los servicios financieros tradicionales, consolidándose como un aliado que impulsa el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La iniciativa dio inicio en 2023. Fue creada para que los emprendedores puedan trascender el respaldo económico, con herramientas prácticas, casos de éxito y conexiones que fomentan el desarrollo personal y profesional.

Sus pilares son la resiliencia y el acceso a conocimiento de expertos de primera, especialmente para los titulares de tarjetas como The Business Gold Card American Express® y The Business Platinum Card® American Express®.

El mensaje cobra mayor fuerza ante el hecho de que American Express reconoce que “detrás de cada negocio hay historias de esfuerzo”. Para respaldarlas, sus productos financieros se adaptan a los sectores donde más se necesita apoyo.

American Express Business Growth Sessions 2025
The Business Gold Card American Express® y The Business Platinum Card® American Express® son instrumentos diseñados para la gestión eficiente. Facilitan la separación de gastos y el control del flujo de efectivo, ofreciendo hasta 50 días naturales de ventana de pago sin intereses. (Cortesía)

Las voces de Amex Business Growth Sessions

La reciente edición, enfocada en "The Power of Hacking Your Passion", subrayó que la pasión es el motor, pero la estrategia y el acompañamiento son fundamentales para que un negocio sea sostenible.

Asimismo, para poder encontrar inspiración en quienes ya recorrieron caminos similares, Amex Business Growth Sessions hace posible un acercamiento a los líderes de diversas industrias, que comparten sus experiencias y aprendizajes para ayudar a los asistentes a transformar su pasión en una fuerza de crecimiento con propósito.

De este modo, Marcus Dantus, fundador de Startup México, ofreció cinco consejos prácticos para los emprendedores:

  1. Convertir tu pasión en tu motor.
  2. Diferenciarse de la competencia.
  3. Construir un gran equipo.
  4. Aprender rápido de los fracasos.
  5. Atreverse antes de sentirte listo.

Por su parte, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía, destacó el poder de la diversidad para el liderazgo, las estrategias centradas en el cliente y no en el producto, el aprendizaje continuo, la combinación de la intuición y los hechos y la empatía como la clave para la innovación.

Sin duda, American Express pone de manifiesto que estos encuentros proporcionan recursos concretos para avanzar con determinación en el ecosistema empresarial.

Haz clic aquí para conocer más sobre los productos empresariales de American Express, así como de Business Growth Session. Consulta términos y condiciones de los beneficios.

