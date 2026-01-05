Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercados

Wall Street abre al alza, impulsada por las perspectivas de grandes petroleras en Venezuela

Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo. Su producción promediaba un millón de barriles diarios el año pasado.
lun 05 enero 2026 09:08 AM
Alza del petróleo pone en peligro acuerdo para el precio de la gasolina
Subieron las cotizaciones de algunas petroleras estadounidenses en la apertura: Chevron ganaba 4.45% a 162.83 dólares por acción, Exxon Mobil sumaba 1.73% a 124.77 dólares y ConocoPhillips avanzaba 4.15% a 100.71 dólares. (iStock)

La bolsa de Nueva York abrió al alza el lunes, impulsada por las grandes compañías petroleras luego de que la Casa Blanca las instó a explotar las enormes reservas de crudo de Venezuela.

Publicidad

En los primeros minutos, el Dow Jones ganaba 0.18%, el Nasdaq 0.92% y el ampliado S&P 500 subía 0.53%.

A la vez, subieron las cotizaciones de algunas petroleras estadounidenses en la apertura: Chevron ganaba 4.45% a 162.83 dólares por acción, Exxon Mobil sumaba 1.73% a 124.77 dólares y ConocoPhillips avanzaba 4.15% a 100.71 dólares.

Lee más

Cuál es la verdadera riqueza petrolera que tiene Venezuela y que pude ser moneda de cambio para Trump
Internacional

Este es el tamaño de la riqueza petrolera de Venezuela

Estados Unidos atacó el sábado Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro , al que trasladó a Nueva York junto con su esposa Cilia Flores, acusados ambos por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Venezuela cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo. Su producción promediaba un millón de barriles diarios el año pasado.

Publicidad

Tags

Mercados cambiarios Bolsa de Nueva York Nicolás Maduro Intervención de EU en Venezuela

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad