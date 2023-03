AMLO deja a la próxima administración la "tarea pendiente" de eliminar al IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) nuevamente está en la mira del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina que dejará como "tarea pendiente" para la nueva administración la creación de una reforma para eliminar al órgano regulador de las telecomunicaciones.

“Sí, pienso que está pendiente una reforma para eliminar a todos esos organismos que se crearon durante la época del saqueo y la corrupción como el IFT (...) y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo, y debo dedicarme en cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país”, explicó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador sugirió que una de las dependencias que pueden realizar las tareas del IFT es la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), quien anteriormente contaba con una subsecretaría enfocada al tema de telecomunicaciones y desarrollo tecnológico, pero en 2020 fue eliminada.