Luchatitlán: el nuevo concepto de lucha libre que llega a Cancún

Dorian Roldán, director general de la empresa, en entrevista con Expansión, cuenta que se acercaron con Ventura Entertainment, que tiene experiencia en centros de entrenamiento, para definir el proyecto para llevar la experiencia a los turistas que llegan a este destino mexicano.

“La lucha libre representa a México, una máscara de luchador la encuentras en cualquier parte del mundo y esta es una idea de esas que te sacan de la zona de confort. Es una idea para presentar la lucha libre a un turista y para ello, qué mejor lugar que Cancún”, dice el directivo.

Guido Benassini, director general de Ventura Entertainment, relata que más allá de presentar una jornada de luchas en relevos o equipos de tres y de rudos contra técnicos, este espectáculo relata la historia de “El Monarca”, un legendario luchador que nació en el barrio de Luchatitlán.

¿Cómo será la lucha libre en Luchatitlán?

El espectáculo, que es inmersivo y se presenta en inglés y español, tendrá tres peleas en las que participan luchadores y luchadoras de la AAA, con personajes creados específicamente para esta experiencia, que considera luchas de campeonato y de apuestas, como ocurre en los cuadriláteros.

Este foro también tendrá un restaurante, donde se servirán platillos clásicos de la gastronomía mexicana, además de una cantina y una terraza, explica el director general de Ventura Entertainment, compañía que también opera algunos acuarios y minigolfs.

En un inicio, el foro de Luchatitlán solo se presentará en Cancún, aunque Benassini ve la posibilidad de llevar el proyecto a otros destinos turísticos como Cozumel, Los Cabos y Puerto Vallarta, incluso en Estados Unidos, donde la lucha libre tiene un gran número de aficionados.

"El mundo del entretenimiento siempre ha estado cambiado, y ahora más. La gente busca ser partícipe del espectáculo, ya no se conforman con solo vivirlo, quiere estar inmersos en la narrativa, el mercado lo está demandando y estamos apostando fuerte a ello”, declara.

Ganar aficionados

Luchatitlán es también una plataforma para que Lucha Libre AAA World Wide gane afición, incluso Roldán ve una oportunidad para tener otras líneas de negocio, como ocurre con la merchandising de algunas figuras destacadas del deporte.

El directivo declara que las empresas que participan en este sector se han enfocado en impulsar el deporte, que considera, se ha posicionado como referente cultural del país.

"No importa si son aficionados o no, les vamos a enseñar quienes son los rudos, quienes los técnicos, de una forma didáctica para que el show se entiendan hayan asistido o no antes a la lucha libre”, dice el director general.