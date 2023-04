Según Luis Federico Bertrand, director general de Interjet, hay entre 9,000 y 12,000 pasajeros a quienes Interjet les adeuda un boleto. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que interpuso una queja colectiva contra la aerolínea que ganó en octubre de 2022, hay 7,317 usuarios que formaron parte de la acción, que conlleva un monto reclamado de poco más de 140 millones de pesos.

De acuerdo con directivos de la aerolínea, hasta finales de 2021 existían pasivos por alrededor de 40,000 millones de pesos, por lo que, considerando la sentencia obtenida por la Profeco, el adeudo con los pasajeros representa apenas 0.04% del total.

¿Qué pasa si tengo un boleto con Interjet?

Los pasajeros que tenían un vuelo con la aerolínea, pero que no pudieron volar están dentro de los acreedores de la empresa en su concurso mercantil, un proceso que arrancó el pasado 30 de septiembre.

Inicialmente el concurso mercantil de Interjet arrancó en una etapa de conciliación, que duró 185 días y que, ante la falta de prórrogas, concluyó el pasado 3 de abril, con lo cual se declaró abierta la etapa de quiebra de la empresa al día siguiente. Con ello, un juez solicitó que se inicie el remate de los bienes de la aerolínea para saldar las múltiples deudas que tiene.

Aquí es donde se complican las cosas para los frustrados viajeros, pues no a todos los acreedores se les paga al mismo tiempo.

Michelle Grayeb, asociada senior del área de concursos mercantiles de Santamarina y Steta, explica que la Ley de Concursos Mercantiles prevé una clasificación o graduación de créditos, que se pagan dependiendo del lugar que se encuentren.

Los créditos contra la masa, donde se ubican los créditos laborales –es decir, los salarios y prestaciones que la aerolínea aún debe a alrededor de 5,000 trabajadores–, tienen la máxima prioridad, por lo que se saldarían primero con los recursos obtenidos en el remate de bienes.

A partir de aquí, el orden de prioridad de acreedores sigue con los singularmente privilegiados, que contempla gastos de entierro y otros por la muerte del acreedor; los acreedores con garantía real, es decir, aquellos que cuenten con una hipoteca o prenda; los acreedores con privilegio especial, que tengan derecho de retención; y los acreedores comunes, que es donde entran prácticamente todos los demás, incluyendo los pasajeros.

Al final se encuentran los acreedores subordinados, que son aquellos que hayan convenido ser subordinados o no tengan garantía real, pero que estén relacionados con la empresa, como los accionistas.

“A los pasajeros, en términos de ley, serían como acreedores comunes. Entonces, en el orden se tienen que pagar muchas cosas antes”, enfatiza Grayeb.

Entonces, ¿qué debo hacer?

Pese a que hay una orden de un juez, la quiebra de Interjet aún no es definitiva.

La empresa todavía puede apelar la sentencia, y además promover un juicio de amparo, por lo que todavía tiene opciones para ganar tiempo. De acuerdo con una fuente del sector laboral y de concursos mercantiles, el proceso podría extenderse hasta un año y medio más.

“Los pasajeros con boleto en mano pueden acudir al concurso mercantil; es cierto que hay infinidad de acreedores, como los de la acción colectiva, pero hay que esperar a que haya una sentencia firme (…) Recomendaría ampliamente que acudan a la Profeco; no porque no hayan participado quiere decir que no son acreedores”, dice la fuente, bajo condición de anonimato.

En un video difundido en redes sociales, Alejandro del Valle, presidente del consejo de administración de Interjet, aseguró que se liquidaría a los pasajeros en su totalidad. Sin embargo, también expresó su intención de que la aerolínea pueda regresar, por lo que todo apunta a que el proceso se extenderá.

“Hay un plazo de nueve días a partir de que la sentencia (de quiebra) surte efectos para que la comerciante –o quien lo decida– pueda presentar una apelación o una impugnación, que se resuelva por un tribunal de apelación”, concluye la especialista de Santamarina.