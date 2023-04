¿Gameplanet cierra? El rumor que ha alertado a los 'gamers' en redes sociales

El viernes 21 comenzó a viralizarse en redes sociales información sobre el supuesto cierre de la cadena. “El fin de una era, varios trabajadores de Gameplanet y Gamestop han reportado que se encuentran liberando su stock preparándose para el cierre de las franquicias. Planean declararse en quiebra en pocas semanas. El final del formato físico ha llegado”, se leía en una publicación que se compartió en varios grupos de gamers.

¿Gameplanet en quiebra?

La cadena no se ha pronunciado al respecto, pues en su página web no tiene ninguna advertencia y en su página de Facebook ofertan puestos de trabajo para la zona de Guadalajara.

“Desde mi realidad les cuento que hace cinco años habían en mi ciudad solo cinco tiendas de videojuegos (GameStop, Gameplanet y Gamers) y hoy en día solo queda una sola tienda en toda la ciudad”, escribió el usuario Aleysi Selvas en Facebook.

Pese a ello, el mercado de los videojuegos no pierde dinamismo. En un análisis, The CIU refiere que México es uno de los 10 mercados más importantes a nivel global para la industria de los videojuegos, con 65.9 millones de videojugadores de seis años y más, 2.8% más que en 2021.

En ingresos, la industria registró un acumulado de 16,928 millones de pesos durante la primera mitad de 2022, un incremento anual de 5.5%. El 70.1% del total corresponde a ingresos por software, -compra de juegos, compras dentro de estos y servicios de suscripción-, y el restante 29.9% es atribuible a la venta de consolas fijas.

Los vendedores se negaron a hablar sobre el desempeño de las ventas, sobre todo de los videojuegos, que ya no son necesarios para algunas consolas como el Xbox Series S, aunque algunos compradores los prefieren por nostalgia.

Los rumores del cierre de Gameplanet se presentan en medio de una ola de cierres de otras cadenas de retail, aunque no del mismo giro. El fin de semana, Bed, Bath & Beyond se acogió al Capítulo 11 de protección por bancarrota después de que la minorista de artículos para el hogar no consiguió fondos para mantenerse a flote, e inició una venta por liquidación.

Hace un par de semanas Tupperware informó que tiene problemas financieros que han afectado su liquidez, pese a los esfuerzos por diversificar sus canales de venta hacia las tiendas físicas y los marketplace para conectar con los compradores más jóvenes.

Gameplanet, el último de la familia

La tienda en línea de Gamers comparte el mismo espacio que la de Gameplanet, al igual que los bonos para comprar en ambos retailers, después de que los dueños decidieron fusionar las cadenas en 2019.

La historia de la cadena de videojuegos inició en 1995, cuando los hermanos Marco Polo y Abraham Bautista fundaron GameExpress, que se convertiría en Gameplanet.

Sin embargo, en 2002 los hermanos decidieron separarse. Abraham se quedó con el negocio de mayoreo y la distribución, Marco Polo lideró ventas minoristas con Gameplanet.

Gamers decidió fusionarse con Gameplanet en 2019 para optimizar sus recursos y realizar una reestructura corporativa, debido al constante cambio y movimiento en la industria.