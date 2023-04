La compañía buscó nuevas formas para impulsar las ventas de sus contenedores. Miguel Fernández, CEO global de Tupperware Brands, desde el año pasado hizo algunas alianzas con supermercados para ampliar los canales de comercialización de la marca.

Los exhibidores de las tiendas de Target, en Estados Unidos, fueron el punto de partida. En entrevista con Expansión, en octubre del año pasado, Fernández adelantó que ampliarían esta estrategia en México y Chile. El objetivo era que las ventas en los supermercados ayudarán a conectar con los compradores que reconocen la marca, comparan la calidad con los de la competencia, más allá de registrar un gran volumen de ventas.

Entonces, el ejecutivo mexicano, que trabajó en otras empresas como Avon y Herbalife, dijo que el desafío era diseñar una estrategia para regresar las finanzas a números negros y mantener el flujo de efectivo para pahgar su deuda a corto plazo, mientras las ventas de los contenedores a se desaceleraron en Asia Pacífico y Norteamérica, y se debilitaban en Europa.

¿Qué pasa con Tupperware en México?

En México, su segundo mercado latinoamericano más importante después de Brasil, Tupperware planeaba inaugurar 50 tiendas en tres años, que se sumarán a los ocho estudios que tienen actualmente. Por ahora, no se sabe si el plan sigue en marcha.

“Por el momento no tenemos información adicional sobre Estados Unidos. En cuanto a México, van a continuar vendiendo y distribuyendo sus productos como lo hacen actualmente”, dijo el área de comunicación de la empresa a Expansión en un correo electrónico.

En México, la venta directa registró ingresos por 102,080 millones de pesos en 2021, una alza de 14% en su comparación anual. La participación de los productos del hogar fue de 19%, después de las categorías de Belleza con 40% y Nutrición con el 35%. El porcentaje restante es para Moda, de acuerdo con los últimos datos de la Asociación Mexicana de Venta Directa (AMVD).

Por ahora, uno de los caminos para la compañía parece ser acogerse al Capítulo 11, para declararse en quiebra y poder reajustar el modelo de negocio.

“Pero tiene que hacer una reingeniería del negocio, si no lo único que va a lograr al acogerse a la ley de quiebras es obtener tiempo pero no se va a mantener, porque no le están ofreciendo al mercado nada atractivo, los productos no se venden y no pueden solventar la deuda”, dice Fernández.