El colapso de la plataforma de Superboletos

Con el inicio de la venta de los boletos para los conciertos que "El Sol", Superboletos, que pertenece al mismo grupo, colapsó ante la demanda de los miles de compradores que buscaban un asiento en la Arena Ciudad de México, dónde se realizará el evento.

"Comprar los boletos fue igual de tortuoso que Ticketmaster", dice Victoria Méndez, una community manager que logró comprar sus boletos en la plataforma. "Desde que me desperté estuve en la página para hacer fila, y sí lo logramos. Varios lo estábamos intentando al mismo tiempo y notamos la caída de la página porque a algunos los botaba de repente", dice.

Inés Moreno, narró en su cuenta de Twitter que, tras más de una hora de estar en espera, el sistema de Superboletos sacó a algunas de sus amigas de la plataforma, mientras que ella espero por dos horas después de ingresar los datos de la tarjeta Santander, que tenía la exclusividad de la preventa. "La ilusión de ver a Luis Miguel se convirtió en una pesadilla, dice en el vídeo corto.

La euforia por la compra de accesos para la entrada a los conciertos de Luis Miguel en la Ciudad de México género también molestia entre otros usuarios de Superboletos, que con el colapso del sitio no lograban entrar para adquirir los boletos de la banda surcoreana NTC Dream, que tendrá una única presentación en la arena Ciudad de México.

¿Un rival para Ticketmaster?

Hasta ahora, el sistema para adquirir boletos para el concierto de Luis Miguel es igual al que utiliza Ticketmaster, que da acceso a su página para comprar boletos para determinados eventos, y de forma automática, hace una fila virtual, en la que estuvieron miles de personas.

Especialistas advirtieron que una de las claves para que empresas cómo las de Grupo Avalanz se hagan de un espacio grande en el mercado es contar con una infraestructura que ofrezca una gran experiencia, desde la compra de boletos hasta el desarrollo del evento.

Ramón Martínez Juárez, académico de la Escuela Bancaria Comercial (EBC), opina que las competidoras de Ticketmaster tienen una oportunidad en las fallas de la boletera. Ticketmaster ha quedado rezagado en su capacidad de respuesta al volumen de compras, enfrentando fraudes y brindando una experiencia deficiente al cliente en la adquisición de boletos para eventos.

"Tras la pandemia, el sector ha recuperado su dinamismo, pero la capacidad tecnológica de Ticketmaster se ve rebasada. Esto ha permitido que otras boleteras, como la de la familia Salinas, compitan de manera sólida en un negocio que antes era dominado por Ticketmaster, quien había logrado cerrar acuerdos con varios representantes del mundo del entretenimiento", declara Martínez Juárez.

Roberto García Beltrán, especialista de posgrado de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, destaca que la experiencia se ha convertido en el centro de la competencia entre marcas y empresas en el sector de boleteras y productoras de eventos. Para tener éxito, deben mejorar la disponibilidad de boletos, ofrecer precios accesibles, garantizar una buena calidad acústica y adaptarse a las expectativas cambiantes de los compradores.

El especialista señala que compañías como Zignia Live y Superboletos, junto con otras empresas, podrían ganar parte del mercado de Ticketmaster, perteneciente a Live Nation, siempre y cuando logren dejar una experiencia satisfactoria en los mexicanos que acuden a los eventos. "El desafío radica en definir la experiencia en función de lo que desean los compradores", declara García Beltrán.

La prueba de fuego: los boletos falsificados

Tanto Zignia Live, que opera la Arena Ciudad de México, como Superboletos se enfrentan al desafío de lidiar con la creciente detección de boletos falsos en los últimos meses, un problema que ha afectado diversos eventos y que llevó al límite la capacidad de Ticketmaster. En diciembre pasado, el sistema de lectura de códigos de acceso de Ticketmaster colapsó, dejando a miles de asistentes fuera de la presentación de Bad Bunny en el Estadio Azteca.

Ante esta situación, algunos seguidores de Luis Miguel, como Alejandra Becerra, están buscando opciones alternativas para no perderse el concierto en la Ciudad de México, después de no obtener boletos a través de Superboletos. "Estuve en la fila y era el número 249,000, pero recibí un correo informándome que ya no había boletos disponibles. Sin embargo, me ofrecieron una suite para 12 o 13 personas por 40,000 pesos, con servicio de descorche y comida", comenta.

Además de la opción de rentar una suite y dividir el costo entre varias personas, los seguidores de Luis Miguel también consideran la posibilidad de comprar boletos en reventa. Aunque existe cierto riesgo en esta práctica, ya que pueden ser boletos falsificados o inexistentes.

Los fanáticos de Luis Miguel también pueden ganar uno de los boletos que regalará Ricardo Salinas Pliego a algunos de sus seguidores —y clientes— en Twitter.

A ver los primeros 3 conciertos de Luis Miguel en la arena son hasta Noviembre… entonces hay tiempo, vamos poniéndonos de acuerdo.



1. Yo los voy a pagar de mi bolsa, (porque el promotor no es responsable de que yo trate bien a mis seguidores) son más de $2,000,000 de pesos en… pic.twitter.com/jrn93IFg1g — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 16, 2023

El concierto de Luis Miguel representa una oportunidad clave para Grupo Avalanz en su competencia con Ticketmaster. El reto está en garantizar una buena experiencia de compra. ¿Lo logrará?