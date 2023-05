El sector de la construcción en México crecerá por el nearshoring

El boom de los parques industriales

El directivo mencionó, “La construcción en el sector industrial va seguir creciendo y lo vemos con el anuncio de Tesla que fabricará en México, en donde hay gran capacidad para invertir del extranjero, y ven a México como opción viable”. De manera que las empresas de diversos capitales están desarrollando cada vez nuevos Parques Industriales (PI) que se traducen en inversiones para la construcción.

Según el informe “México en la fábrica de América del Norte y el nearshoring”, desarrollado por Celso Garrido y presentado por la CEPAL, los parques industriales han sido proyectos en constante evolución, es decir, al inicio eran lotes para que las grandes empresas se instalaran por completo y desarrollaran sus actividades productivas; después, para reducir costos, la opción fue alquilar espacios que tuvieran la infraestructura adecuada, y ha sido este mismo cambio el que permitió que hoy en día los PI también ofrezcan asesorías y acompañamiento digital que cubren las necesidades de la industria 4.0.

Dicho esto, el informe reporta que en nuestro país los PI son operados por entidades de inversión inmobiliaria privada; de manera que las empresas interesadas son en su mayoría exportadoras, mismas que operan bajo modelos just in time o formas de producción just in sequence. Algo muy parecido a los centros de retail u operadores logísticos.

Por otro lado, Herrera comentó que en México el sector público ha impulsado el desarrollo de proyectos de construcción muy grandes como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas. Sin embargo, en 2022 “casi el 40% del valor de la producción del sector privado vino de edificios industriales y servicios, mientras que 29.6% de la inversión vino de vivienda”, puntualizó.