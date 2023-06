La número 1 de 'Las 500': Pemex, el golpe de suerte

Esa ola no se ha ido del todo, pero ahora es más sutil. Los precios altos continúan, aunque en menor medida. La estatal presumió el trimestre pasado utilidades por 56,700 mdp. Nadie sabe cuánto durará la racha de precios altos y los analistas no pronostican resultados favorables para la compañía una vez que los precios se sitúen de nuevo a la baja, porque la estrategia no ha cambiado. Aunque en la última conferencia con analistas la administración de la empresa habló de un aumento importante en la inversión destinada a su segmento de exploración y producción, el más rentable para la petrolera.