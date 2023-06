Jennifer Pierce resume la hazaña en apenas unos pasos, como si se tratase de una estrategia sencilla y fácil de ejecutar. TC Energía, la compañía que preside, se convirtió el año pasado en la primera en firmar durante este sexenio una alianza estratégica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El acuerdo marca la vuelta de la cooperación entre la CFE y el sector privado. El historial de negocios entre ambos es largo, pero una pausa se dibujó durante los últimos años –desde los primeros del sexenio de Andrés Manuel López Obrador– cuando una serie de movimientos regulatorios cerraron la puerta a nuevas inversiones. Ahora, la firma de contratos parece estar de vuelta.

Para negociar con el presidente y la administración de la eléctrica estatal se debe guardar silencio al principio –mientras se está sentado en la misma mesa– y escuchar atentamente para entender qué es lo que buscan y, entonces, hacer una propuesta a la que no puedan dar un no por respuesta. Pierce, experta en el trato con inversionistas y con varios cargos directivos en su carrera, no enumera los pasos de manera tan concreta, pero en una entrevista en la sede de la compañía canadiense en el país cuenta la hazaña de la negociación que terminó en el cese de dos procesos de arbitraje internacional –que se abrieron en 2019– y con la firma de un contrato para la construcción de un gasoducto que marca la vuelta de la relación entre la CFE y los privados. Y en esos pasos parece encontrarse la clave.