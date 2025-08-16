Bolsonaro deja prisión domiciliaria para exámenes médicos

Confinado en su residencia desde principios de agosto por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales, el expresidente (2019-2022) se limitó a dar un breve saludo a algunos simpatizantes que lo esperaban frente al hospital DF Star y no se dirigió a la prensa.

El juez a cargo de su proceso le prohibió expresarse en redes sociales, ya sea directamente o a través de terceros, bajo el argumento de que estaba usándolas para obstruir a la justicia.

Bolsonaro, que sufre secuelas de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato, fue autorizado a permanecer en el hospital por ocho horas y luego deberá regresar a su residencia. Una veintena de simpatizantes lo esperaban afuera con banderas de Brasil, de Israel y de Estados Unidos.

En abril fue sometido una larga cirugía para solucionar una obstrucción intestinal derivada del mismo atentado y permaneció internado durante tres semanas.

-A puertas del veredicto-

"Creemos que en 2026 Jair Bolsonaro será presidente de Brasil. El pueblo lo pide, el pueblo quiere al presidente Bolsonaro en 2026", dijo a la AFP Marcia Maria, una de las personas que esperaba al exmandatario afuera del hospital.