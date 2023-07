A diferencia de las radios comerciales, una radio indígena es una extensión de la vida de las comunidades, una forma de preservar y fortalecer los lazos con sus idiomas, culturas y tradiciones. Esto se refleja en su programación, que se transmite en sus lenguas maternas y aborda contenidos que satisfacen las necesidades de los habitantes. Entre estos contenidos se encuentran el clima, especialmente importante para las comunidades de vocación agrícola; programas que tratan sobre los eventos actuales de la comunidad; derechos indígenas; música folclórica; entretenimiento basado en sus tradiciones; cambio climático e incluso es un medio a través del cual pueden organizarse para sus festividades patronales y defender sus tierras.

Radio Tosepan, que transmite en lengua náhuatl, hasta ahora sólo emite comerciales del Instituto Nacional Electoral (INE), pero el órgano electoral busca que también pase spots políticos de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo año.

Una demanda histórica

Con el fin de evitar la publicidad política en sus transmisiones, Tosepan ha presentado una consulta al INE con el objetivo de revertir su obligación de transmitir directrices electorales e institucionales, así como propaganda de partidos políticos, impuestas por su concesión de radio para uso social y reguladas por el INE.

En el documento, la radio comunitaria argumenta que, al ser una concesionaria social indígena, requiere un tratamiento especial en relación con las obligaciones impuestas, y en su lugar solicita que se adapten a sus sistemas normativos. Además, plantea la posibilidad de "transmitir solo aquellos mensajes de la autoridad electoral (INE) que sean compatibles con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas".

No obstante, en febrero de este año, la autoridad electoral determinó que la consulta presentada por Radio Tosepan no era viable, argumentando que no era posible otorgar un trato diferenciado a las radios comunitarias en comparación con las emisoras comerciales. Además, el INE enfatizó que no puede eximir a los concesionarios de las obligaciones de transmitir mensajes políticos.

La emisora comunitaria continúa su lucha. Radio Tosepan ha recurrido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la resolución del INE y así obtener plena autonomía en sus transmisiones radiofónicas. El pasado 28 de junio, el Tribunal debía emitir una resolución sobre el asunto, pero en su lugar decidió retirar el proyecto de resolución para ampliar la investigación y comprender mejor la solicitud de la radio comunitaria.

Para Tosepan, esta decisión del Tribunal es positiva, ya que la investigación se centrará más en el propósito de una radio indígena y en la posibilidad de reconocer y respetar los derechos de las comunidades.

Aleida Calleja, directora del IMER y fundadora de radio indigenista, asegura que la demanda de Radio Tosepan es histórica porque es la primera vez que una emisora indígena lleva a un tribunal su deseo y pelea por ser un medio autónomo, libre de toda "la maroma política", a la que desgraciadamente siguen atadas este tipo de emisoras sociales.

“Recuerdo que una vez en una radio comunitaria se transmitió el comercial del Partido Verde en donde exigía la pena de muerte. Este contenido fue muy controversial dentro de la comunidad, los pobladores pedían que no se pasara. Fuimos a hablar con el comité de radio y televisión para que hicieran algo al respecto porque nos meten en problemas este tipo de pautas y nunca pasó nada”, lamenta Calleja.

Lo que se decida para radio Tosepan será el antes y después para las radios indigenistas y quizá el final de una batalla milenaria por preservar las tradiciones, lenguas y cultura de las comunidades en un mundo cada vez sin raíces.