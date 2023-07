Hasta quien no se interesa por la moda sabe qué significa 501. El icónico pantalón de mezclilla de Levi Strauss, que en mayo cumplió 150 años, comenzó siendo una prenda de trabajo y acabó convertido en un símbolo cultural.

Cuando el uniforme de oficina de los líderes de los negocios era exclusivamente el traje y la corbata, este modelo de jeans rompió barreras para convertirse en la prenda de referencia de Steve Jobs, el fundador de Apple, junto con sus suéteres oscuros de cuello alto de Issey Miyake y sus sneakers New Balance. Eran tan inherentes a su estilo que sus vaqueros fueron subastados por la casa Julien’s, en Los Ángeles, en un evento denominado Íconos e ídolos, Hollywood.

No sólo fue él, los 501, la bandera de la empresa, han tenido otros momentos históricos, como cuando Marilyn Monroe los llevó en la película River of no Return, dirigida por Otto Preminger en 1954, y en 1961, en The Misfist, de John Huston. Audrey Hepburn los lució en 1966, durante el rodaje de Two for the Road, de Stanley Donen. Buscar imágenes de personajes icónicos de la cultura popular arroja decenas de resultados.