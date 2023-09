La Cinemex Manía llega con boletos a 29 pesos en estas fechas

Cinemex aclaró que la promoción no estará disponible para aquellas películas en semana de estreno, preestrenos, contenido alternativo, eventos en vivo, ni preventas.

Asimismo, detalló que las películas que estrenaron el día 21 —como Los indestructibles 4, Heroico o Sobreviviendo mis XV— solo participarán en la promoción el jueves 28. Los títulos que se estrenen el día 28 no participarán.

Resistencia, Saw X: El Juego del miedo, Paw Patrol: La Súper Película o The Eras Tour: Film Concert (en preventa) no contarán con ningún descuento.

La promoción estará disponible en las salas de cine de esta cadena en la República Mexicana, sin embargo, te recomendamos verificar la cartelera y el cine al que desees acudir para aprovechar el descuento .