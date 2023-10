La telefonía fija desafía la digitalización con un alza de 3.3% en sus usuarios

En una era dominada por las comunicaciones instantáneas a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales, como WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger, parece que el viejo teléfono fijo está experimentando un renacimiento inesperado. Los datos más recientes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran que, a pesar de la tendencia a favor de la mensajería digital, la contratación de líneas telefónicas fijas ha aumentado un 3.3% en el último año, desafiando las expectativas de una disminución constante.

El amor por la telefonía fija es especialmente evidente entre los miembros de la generación Baby Boomer, como Juan Cabrera, quien prefiere una conversación telefónica a los mensajes de texto. "Cuando mi hija me envía un mensaje, siento que tardo mucho en escribir una nota, mientras ella ya me ha mandado tres o hasta cuatro mensajes. Es frustrante porque siento que pierdo el sentido de la comunicación", lamenta el usuario.

Para personas como él, una llamada telefónica a través de un teléfono fijo ofrece una experiencia de comunicación más auténtica. "Siento que estoy interactuando de manera real y sé que me prestan atención para poder continuar la charla durante el tiempo que quiera. Cuando envían mensajes, me parece que las personas no están del todo atentas a uno. Es como fingir la comunicación", explica.