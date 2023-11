El archivo que resguarda 100 años de historia del imperio audiovisual de Disney

Se trata de Los Archivos Disney - espacios físicos ubicados en Los Ángeles, California- que desde hace 50 años preservan miles de millones de objetos que han sido generados por las producciones desde el comienzo de Walt Disney hasta la actualidad. En estas instalaciones varios especialistas están encargados de catalogar y preservar los objetos históricos que a diario reciben provenientes de varias partes del mundo.

En el acervo se encuentran fotografías que datan del siglo pasado, bocetos de personajes para animaciones, guiones, utilería, obras de arte, disfraces, trajes, carros de ciertas producciones, entre otras cosas. Para mantener con buena calidad a los objetos, los espacios que los resguardan requieren de adecuaciones especiales desde contar con una temperatura ambiente especial, evitar la luz en ciertos casos e incluso contar con mecanismos de seguridad para evitar el robo o extravío de algún elemento de la colección.

Si se juntaran las miles de piezas que conforman el archivo Disney armarían un rompecabezas que mostraría la historia de la industria de la animación y de las producciones a través de un siglo, pero también el avance de las sociedades y de la tecnología. La empresa ha pasado de desarrollar animaciones sencillas de personajes como Mickey Mouse y sus amigos, a contar historias en medio de un proceso bélico, una guerra fría, retratar cuentos de hadas hasta personajes mitológicos.

Pero también durante este tiempo ha pasado por procesos que le han permitido expandir su imperio a través de la adquisición de nuevas marcas. En 2019, la empresa de entretenimiento se hizo con los activos de 20th Century Fox por 71,300 millones de dólares, la mayor adquisición en la historia de Disney para entrar a la industria del streaming.

Esta transacción le ha permitido expandir su universo de personajes. Ahora la compañía puede explotar historias de superhéroes de Marvel como son Spider Man, Avengers , X-Men, entre otros, y con ello conectar a más audiencias y robustecer el archivo histórico de la compañía.

“La llegada de nuevas producciones como fue la marca Fox no sólo aumenta el acervo del archivo, sino que también nos ayuda a tener mayores elementos para crear nuevas historias”, dice César Gallegos, responsable del archivo más importante en el mundo de la industria audiovisual.

Pero así como llegan nuevos personajes a la vida de Disney otros se despiden. En 2022, la compañía perdió a Winnie the Pooh, aquel oso amante de la miel, junto con sus amigos del bosque de los Cien Acres, debido a que cuando las obras cumplen 95 años pueden ser compartidos de manera legal y sin un permiso de tarifa. Ahora el dibujo del oso tierno ha sido utilizado para proyectos cinematográficos que nunca pasaron por la mente de Disney. Pero la lista de personajes para uso libre podría aumentar en los próximos años.

Gallegos comentó que el tema de derechos de autor varía en casa país, sin embargo, la empresa busca proteger los derechos de las obras de Walt Disney.

“También trabajamos para protegernos contra confusiones pasadas causadas por Winnie The Pooh para usos que a lo mejor no son autorizados para nuestros personajes al día de hoy”, dijo el archivista de Disney.

Y aunque Winnie the Pooh ya no sea del todo de la empresa, Disney aún resguarda todos los objetos referentes a esta caricatura, los cuales no pierden su valor, puesto que este radica en lo que significa históricamente para la compañía como para los fans.

La idea del archivo Disney siempre ha sido mantener la magia que transmitía su fundador, así como ayudar a generar inspiración para nuevas historias, asegura César Gallegos, responsable del archivo más importante en el mundo de la industria audiovisual. El archivista de Disney ha asegurado que productores y artistas visitan el archivo de la compañía para encontrar inspiración para nuevos proyectos o que incluso ya tienen en puerta. Incluso reveló que parte de la utilería y guardarropa que tienen almacenado en el archivo ha sido reutilizado para nuevas producciones, pero no reveló el nombre los proyectos que han recurrido a esto.

“Walt Disney hacía mucho esto, veía sus objetos y esto le daba inspiración o ideas para nuevos proyectos, pero también los objetos nos dan un ejemplo de quién fue Walt Disney, una persona que siempre empujaba y trataba de hacer mejores animaciones y crear nuevas historias y negocios”, dice Gallegos quien lleva un lustro al frente del archivo de Disney y 16 años desempeñándose como archivista.

Otra de las funciones que tiene el archivo Disney es mostrar parte de la historia de la compañía y de sus historias a los espectadores. La compañía desarrolla exhibiciones de cientos de objetos que en varios casos no han sido vistos por las audiencias. Este año la empresa ha llevado 250 artefactos a Londres, Inglaterra, en donde ha decidido mostrar obras de arte, disfraces y accesorios que son acompañados de galerías temáticas con nombres de personajes icónicos como Blancanieves y los siete enanitos (1937) así como recientes de producciones y franquicias como Encanto (2021) y Star Wars.

Y este mes, el archivo Disney ha elegido como sede a Chicago, Illinois, la ciudad que vio crecer al pionero de la industria de la animación, Walt Disney.