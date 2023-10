São Paulo, Brasil.- HBO Max está implementando nuevas estrategias para atraer a más usuarios y aumentar sus ingresos a través de experiencias inmersivas. Una de estas iniciativas ha sido la creación de Casa Warner, un centro de experiencias que conmemora su centenario y en el que los visitantes pueden explorar una amplia selección de objetos icónicos de producciones de marcas como DC, Warner Bros y Cartoon Network.

Casa Warner exhibe trajes de personajes icónicos como Freddy Krueger, Jason, Pennywise, y héroes de DC como Batman y Flash. Además, alberga objetos utilizados en la filmación de películas como Harry Potter, Gremlins, El Conjuro, La Liga de la Justicia, Superman, y también presenta el guion de una película de Batman dirigida por Christopher Nolan.

Este centro de experiencias, que hoy está en Brasil, es portátil y puede ser desmontado. HBO Max está considerando llevarlo a otras ciudades, incluso a más países. Aunque no se ha confirmado si Casa Warner llegará a México, HBO Max ya ha implementado estrategias similares en el país, como la ambientación de calles de la Ciudad de México como Nueva York para promocionar la serie "And Just Like That" de Sex and the City. A diferencia del centro en Brasil, cuya entrada va de los 100 a los 190 reales brasileños (entre 361 y 686 pesos mexicanos); en esta experiencia en México no se cobró entrada.

La estrategia de HBO Max refleja una tendencia creciente en la industria del streaming, en la que las empresas buscan llevar a la realidad de las audiencias el mundo de sus personajes y sus historias a través de mini parques temáticos, tiendas temporales y experiencias inmersivas. Esto agrega valor a sus productos audiovisuales y fomenta la fidelidad de los suscriptores, así como la expansión de su base de audiencia.