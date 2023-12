La resistencia antimicrobiana es un problema silencioso

Para la gerente médico es absolutamente necesario trabajar en contrarrestar el problema silencioso de la resistencia antimicrobiana, sobre todo con actividades de educación, prevención y del buen uso de los antibióticos.

El que las personas conozcan su cuerpo y aprendan a detectar las señales del mismo es importante, es decir, los cambios bruscos de temperatura, la contaminación, entre otros aspectos; son capaces de provocar dolor de garganta, pero el primer paso puede ser tomar algún analgésico —lo que significa, tomar algo que elimine el dolor antes de tomar antibiótico—.

Ocaña comentó que frecuentemente son los mismos pacientes quienes presionan al médico para recetar antibióticos, ya que la percepción general es que si no prescriben este tipo de medicamentos son malos doctores, además, en ocasiones son los mismos profesionales de la salud quienes los recetan suponiendo que el problema no sea viral. Sin embargo, afirmó, “los médicos que no están prescribiendo antibióticos en este momento, cuando no se ameritan, lo están haciendo de manera correcta.

EXPANSIÓN (E): ¿Qué recomiendas que hagan las personas cuando presenten molestias respiratorias y no sepan los pasos a seguir?

Ana María Ocaña (AO): El dolor de garganta en el adulto es autolimitado, hagamos lo que hagamos va a durar de tres a cinco días. Vale la pena acudir al médico cuando haya ataque al estado general, es decir, que el paciente se siente mal, presente dolor de cabeza, de cuerpo, haya crecimiento de ganglios o cuando tenga fiebre. Sin embargo, si únicamente es dolor de garganta, las personas pueden esperar y es probable que el dolor ceda; en caso contrario es posible tomar algún analgésico y si las molestias no ceden acudir al médico.

E: ¿Cuáles son las diferencias principales entre los virus y las bacterias que causan los malestares respiratorios?

AO: Generalmente las infecciones virales comienzan súbitamente, hay muchos virus implicados y producen ocho de cada 10 casos de faringitis aguda en el adulto. Generalmente se mantienen a nivel de garganta y así como inician se quitan.

En el caso de las bacterias hay más ataque al estado general, es un inicio insidioso, su avance va evolucionando hasta llevarte al dolor intenso. Cuando un médico revisa al paciente se puede intuir que es infección por bacterias, pero algunos virus imitan las lesiones y molestias provocadas por las bacterias.

Entre las causas más frecuentes de infecciones bacterianas está el estreptococos beta-hemolítico, en la CDMX hay una prevalencia y el 30 % de las personas van a tener estreptococo que puede generar otros problemas de salud. Por eso los médicos prefieren no arriesgar al paciente para que tenga complicaciones. Lo ideal sería tener pruebas rápidas para detectar la presencia o no de bacterias.