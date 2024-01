Bacanora Lithium prepara un arbitraje por la cancelación de sus concesiones

Ahora, meses después de canceladas las concesiones, la compañía habría decidido comenzar con el proceso de arbitraje, dijeron tres personas relacionadas con el proceso que hablaron bajo condición de anonimato. La compañía estaría evaluando comenzar el proceso bajo la protección que le otorga el Tratado de Asociación Transpacífico a través del capítulo de inversiones. Otro grupo de inversionistas, dijo otra de las fuentes, también están evaluando presentar un arbitraje bajo las reglas del acuerdo comercial entre México y Reino Unido, que es continuidad del Acuerdo de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM).

La Secretaría de Economía –que canceló las concesiones– fue consultada, pero no respondió a una petición de comentarios. Ganfeng Lithium se negó a hacer comentarios al respecto. La estatal LitioMX, que se quedó con la exclusividad del mercado del litio tras una reforma hecha hace unos meses, también fue consultada, pero omitió responder.

La compañía habría tomado la decisión de comenzar el proceso después de haber intentado negociar con el gobierno federal para recuperar las concesiones y no recibir una respuesta.

La administración de Bacanora Lithium ha defendido que la cancelación es ilegal

Peter Secker, el responsable del proyecto Sonora Lithium, dijo a Expansión hace unas semanas que la cancelación ha sido un acto ilegal y que defenderían las concesiones con acciones legales si las conversaciones con el gobierno federal no eran exitosas. “La razón que nos ha dado [el gobierno federal] es que no hemos hecho suficiente gasto en las licencias y por lo tanto las van a cancelar. Obviamente vamos a defender eso con todas las acciones legales que podamos. Y como decía, gastamos muchas decenas de millones de dólares en Sonora, así que no creemos que la cancelación de nuestras concesiones sea algo legal”, dijo Secker en octubre pasado desde Londres.