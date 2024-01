BMW contrata a robots humanoides

"Los robots de propósito único han saturado el mercado comercial durante décadas, pero el potencial de los robots de propósito general está completamente sin explotar", dijo el CEO de Figure, Brett Adcock. "Los robots de Figure permitirán a las empresas aumentar la productividad, reducir costos y crear un entorno más seguro y consistente".

Just last week Figure 01 learned how to make coffee using an end-to-end AI system

We are excited to be introducing industry leading AI to the automotive sector pic.twitter.com/DNAZWnaYK3

— Figure (@Figure_robot) January 18, 2024