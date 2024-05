Los candidatos se olvidan de Pemex en los debates presidenciales

La petrolera estatal Pemex ha acaparado la conversación durante el sexenio obradorista, pero no fue así durante el último debate. Las y el candidato no dedicaron una buena fracción de sus bolsas de tiempo para dibujar un plan para la petrolera, que es considerada por algunas agencias calificadoras como el mayor riesgo futuro para las finanzas públicas.

Ninguno de ellos dibujó a Pemex como prioridad. Solo la candidata Xóchitl Gálvez mencionó el nombre de la compañía para dar un pequeño esbozo de lo que pretendería hacer con ésta: “He dicho que para financiar todos estos proyectos es necesario que Pemex deje de perder dinero, vamos a hacer una empresa eficiente, no se va a privatizar. Sin cambiarle una coma a la ley, Pemex va a ser una empresa con un nuevo modelo de negocio que invierta dinero en donde es rentable”.

Gálvez se refería con esto último a priorizar al segmento de exploración y producción de petróleo y abrir la compañía a otros mercados de energía. “Mi respuesta es clara y transparente, se puede trabajar con el sector privado”.

Claudia Sheinbaum no se pronunció al respecto y no dejó ver si abriría o no los negocios a la iniciativa privada, al menos no en cuanto a lo petrolero. Aunque en sesiones a puerta cerrada con empresarios, ha dicho que se encuentra evaluando la propuesta. Lo que representaría la parte más contraria a la política energética obradorista.