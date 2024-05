Más allá del arte: cómo PIANO convierte el cine en un negocio rentable

Transformar el negocio

En la ecuación del cine independiente, también están ahora empresas como Amazon y Netflix, que, para el productor, más que plataformas de streaming, son estudios de Hollywood con sus propios canales de distribución, y que se convierten en una alternativa de modelo de negocio.

“Lo que habíamos pensado como ecosistemas rígidos están empezando a cambiar y a abrirse, y merece la pena participar”, declara.

PIANO coproduce ahora Follow, un thriller de Amazon Studios protagonizado por Diego Boneta y Martha Higareda.

Rodríguez, de Canacine, comenta que este modelo se va a ver con más frecuencia. “Más allá de la plataforma, hay que pensar en la calidad de los guiones y cómo conectar con el público”, comenta.

Una de las fortalezas que el director general de PIANO ve en las plataformas es el músculo en sus áreas de marketing y distribución, que tienen el alcance de informar al público sobre una película aun sin tener el primer fotograma, algo impensable para producciones independientes.

También que permiten las colaboraciones entre el talento de diversos países, una experiencia que ha priorizado PIANO, además de que cada vez están más abiertas a dar ventanas para estrenar en salas de cine para después sumarlas a sus catálogos.

“Ha sido un camino muy fortuito, ha habido muchos errores, que siempre son enseñanzas importantes, pero se ha sostenido y ha crecido de una forma que jamás hubiera imaginado en 2011”, dice. “Hay que estar alertas, no sé qué venga para la industria, pero me emociona porque es un reto y me parece indispensable porque esta es una industria de reinvención”, añade Chavezmontes