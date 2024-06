Tesla llama a revisión 125,227 vehículos por fallas en sistema de seguridad.

El regulador dijo que los vehículos no cumplieron con los requisitos federales de seguridad ya que es posible que la luz de advertencia del cinturón de seguridad y el timbre audible no se activen cuando el conductor no está abrochado.

¿Qué modelos presentan esta falla?

El retiro del mercado afecta a ciertos vehículos Model S 2012-2024, Model X 2015-2024, Model 3 2017-2023 y Model Y 2020-2023.

Tesla lanzará una actualización de software inalámbrica para solucionar el problema y se espera que la implementación comience en junio.

La solución eliminará la dependencia del software del sensor de ocupación del asiento del conductor y solo dependerá de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor y del estado del encendido para activar las señales.

Tesla había retirado del mercado 200,000 vehículos Model S, X e Y en Estados Unidos en enero debido a un mal funcionamiento del software que podía obstruir la visibilidad de los conductores al dar marcha atrás.

También retiró 3,878 Cybertrucks en abril para reparar una almohadilla del pedal del acelerador que podría soltarse y quedar atrapada en el acabado interior.