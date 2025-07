¿Transferiste a una cuenta equivocada? Así puedes intentar recuperar tu dinero

Depositaste a una cuenta equivocada, pero del mismo banco

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef ), si la transferencia errónea fue a una cuenta del mismo banco, lo primero que debes hacer es contactar a tu institución financiera.

“El banco contactará al o la titular de la cuenta para comunicarle el error y acordar cómo y cuándo se devolverán los fondos”, indica la institución en su página web.

BBVA también recomienda seguir este procedimiento, ya que será el banco quien actúe como mediador para intentar recuperar el dinero.

Mandaste el dinero a un usuario de otro banco

Según BBVA , si la transferencia fue a un usuario de otro banco, el proceso se complica. En este caso, tu banco deberá contactar a la otra institución financiera para localizar al destinatario e intentar llegar a un acuerdo para la devolución.

Además, algunas instituciones podrían pedirte llenar un formato de aclaración o presentar pruebas del error, como capturas de pantalla, comprobantes o una carta firmada.

BBVA y la Condusef advierten que recuperar el dinero no está garantizado, ya que depende de la voluntad de quien lo recibió. (Pexels)

¿Es seguro que te devuelvan el dinero?

Según la Condusef, enviar dinero a una cuenta equivocada se considera un “error operativo del cliente”, es decir, la responsabilidad recae totalmente en quien realizó la transferencia, no en el banco.

Con esto en mente, no hay garantía de que puedas recuperar el dinero; todo dependerá de la disposición de la persona que lo recibió.

“Las instituciones financieras poco pueden hacer para ayudarnos a solucionar el problema”, señala la dependencia.

BBVA advierte lo mismo: “La recuperación del dinero no está garantizada, ya que depende de la voluntad del titular de la cuenta que recibió el depósito”.

¿Se puede demandar?

Sí, la vía legal es una opción que se puede contemplar en casos extremos para intentar obligar a la otra persona a devolver el dinero. Sin embargo, tiene sus implicaciones.

La Condusef aclara que esta opción es válida, pero: “Los gastos correrán por tu cuenta”, lo que significa que podrías gastar más de lo que buscas recuperar, sin que eso garantice el reembolso.

¿Qué hacer si te depositaron por error?

En caso de que el depósito erróneo haya llegado a tu cuenta, la Condusef también tiene recomendaciones:

No uses el dinero. Aunque no hiciste nada para recibirlo, no te pertenece. Disponer de él puede tener consecuencias legales.

Contacta a tu banco. Reporta el depósito extraño y pide que se investigue su origen.

Probablemente alguien lo está reclamando. El titular legítimo podría haber iniciado ya el proceso de recuperación.

Evita problemas legales. Usar fondos que no son tuyos, aunque hayan llegado por error, puede derivar en responsabilidades por apropiación indebida.

Aunque las transferencias electrónicas hacen más fácil nuestra vida financiera, también requieren atención y cuidado. Verificar los datos antes de enviar dinero puede evitarte un gran dolor de cabeza. Y si llegas a cometer un error, actúa rápido, mantente en contacto con tu banco y recuerda que la colaboración del destinatario será clave para recuperar el monto.