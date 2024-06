Grupo Hema crece entre maquinaria y hamburguesas

Con este paso marcó su camino a la institucionalización. “La primera emisión fue para obligarnos a tener toda la administración con las mejores prácticas y la transparencia, eso nos ha funcionado muy bien”, dice Madero. Aunado a eso, se llevó a cabo lo que los asesores recomendaron: la elaboración de un protocolo familiar y una administración de la empresa de la forma más institucional posible.

Grupo Hema formó su consejo de administración, invitó a consejeros independientes, armó el comité de auditoría y el de prácticas societarias. También está bien establecido el protocolo, que determina cuáles son las políticas para cuando un hermano quiera salir o fallezca, o si un sobrino quiere trabajar. “Ya todas las reglas están muy claras”.

De acuerdo con la cuarta edición del estudio ‘Nivel de progreso de las empresas familiares para lograr su continuidad y armonía’, del Centro de Investigación para Familias de Empresarios CIFEM-BBVA, la sucesión entre generaciones sigue siendo el mayor reto de las empresas familiares, pues el 50% está en riesgo de complicar su supervivencia empresarial por no determinar los tiempos y procesos sucesorios. Y la situación se complica más para pasar de la segunda a la tercera generación.

Grupo Hema no quiere formar parte de esa estadística. Hasta ahora, la participación familiar dentro de la operación de la empresa se limita a Álvaro Madero Muñoz, el menor de los siete hermanos, y a uno de sus sobrinos, que está encargado de la división de los restaurantes. A sus 60 años, Madero Muñoz sabe que se aproxima su retiro de la empresa, pero lo deja en suspenso y no dice exactamente cuándo ni quién lo relevará. Al cuestionarlo si se trata de al menos en un par de años, contesta con una risa: “Pues a lo mejor, no tanto”.