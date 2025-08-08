Publicidad

Economía

México abre la puerta a importaciones temporales por Mundial 2026

Las personas físicas o molares acreditadas por la subsidiaria de la FIFA en México tendrán que presentar una manifestación por escrito para internar mercancías para eventos deportivos.
vie 08 agosto 2025 08:33 PM
El régimen de importación temporal se refiere a la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado; particularmente, en el caso de mercancías destinadas a eventos deportivos.

México se prepara para la celebración del Mundial de Fútbol 2026 y abre la puerta a facilidades para las importaciones temporales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dependencia detalló que para la realización de dicha competencia futbolística se requiere la participación y organización de todos los niveles de gobierno, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano como anfitrión.

Para ello es indispensable contar oportunamente con todos los recursos para la organización y logística del evento, incluidas mercancías de procedencia extranjera, la cuales se internarán al país de manera temporal y simplificada.

“Se considera idóneo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes para hacer cumplir dichas medidas y establecer el procedimiento para tal efecto, conjuntamente lo acuerden y den a conocer mediante un solo instrumento”, refiere Hacienda.

Adelantó que las personas físicas o morales acreditadas por la empresa subsidiaria de la FIFA en México tendrán que presentar una manifestación por escrito para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias antes del despacho de los bienes en aduana.

El documento escrito deberá contener la descripción de las mercancías; las restricciones arancelarias y no arancelarias a las que se encuentren sujetas, la aduana por la que se va a llevar a cabo la operación.

Además, bajo protesta de decir verdad, deberán informar que las mercancías cumplen con las condiciones que exigen las regulaciones, además de conocer las sanciones y responsabilidades de carácter administrativo y penal en que incurriría en caso de declarar datos falsos ante la autoridad aduanera.

