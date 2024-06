24,000 mdp en juego: ¿Qué significaría para Elektra un pago millonario al SAT?

A través de sus redes sociales, Salinas Pliego denunció presiones percibidas desde el ejecutivo federal respecto a los litigios fiscales que enfrentan sus empresas en los tribunales federales. En un tono enérgico, el empresario afirmó que no cederá ante lo que considera cobros dobles, improcedentes y abusivos, reiterando su compromiso con el cumplimiento tributario justo y transparente: "Si se debe, se paga; si no se debe, no se paga", recalcó.

Grupo Salinas respaldó estas afirmaciones mediante un comunicado oficial, donde lamentó que el SAT haya impuesto créditos fiscales de manera arbitraria, omitiendo reconocer pérdidas fiscales debidamente documentadas y auditadas. La empresa argumentó que, al igual que cualquier otra entidad en México, tiene derecho a un proceso judicial que garantice una justicia pronta, completa e imparcial.

Impacto potencial en las finanzas de Elektra

Los 24,000 millones de pesos que el SAT reclama representan el 53.8% de los ingresos consolidados de Grupo Elektra en el primer trimestre de este año y el 13% de los ingresos totales de 2023. A pesar de la magnitud de esta suma, analistas financieros sostienen que la empresa tiene la capacidad para hacer frente a este pago sin poner en riesgo su operación.

Según Julián Fernández, analista bursátil independiente, “Elektra cuenta con la liquidez suficiente para llevar a cabo sus operaciones sin ningún contratiempo”. En el primer trimestre de 2024, Elektra reportó ingresos consolidados por 44,562 millones de pesos, un incremento del 6% en comparación anual.

Su flujo operativo se ubicó en 6,363 millones, un aumento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, y la utilidad neta ascendió a 1,721 millones, frente a los 459 millones del año anterior. Estos indicadores financieros reflejan una sólida posición financiera que podría mitigar el impacto de un posible pago al SAT.

Ante la disputa fiscal, Grupo Elektra ha ajustado su estrategia comercial, cerrando tiendas menos rentables para optimizar su operación. Esta medida busca fortalecer la rentabilidad de la empresa, manteniendo abiertas solo las tiendas que generan mayores ingresos.

Litigios pendientes

La negativa de Ricardo Salinas Pliego a realizar estos pagos ha tensado las relaciones entre Grupo Salinas y el gobierno federal. A través de redes sociales, Salinas Pliego ha argumentado que ya se han pagado los impuestos y no se deben realizar pagos duplicados.

Además del adeudo de Elektra, Grupo Salinas enfrenta otros 17 juicios relacionados con créditos fiscales, acumulando un total de 63,000 millones de pesos en disputas con el SAT. Entre estos adeudos destacan uno de Totalplay por 645 millones de pesos y otro de 858 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2012.

Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explica que los créditos fiscales pueden incrementarse con recargos y multas si no se pagan a tiempo. En el caso de Elektra, los amparos han congelado estos incrementos, pero en caso de perder el proceso, los intereses y actualizaciones posteriores deberán ser cubiertos.