¿Por qué era tan importante para Carlos Slim comprar a PetroBal?

Ahora, ha formalizado la compra de PetroBal, una petrolera de la familia Baillères y que fue creada con el anuncio de la reforma energética. La adquisición, valuada en 530 millones, trae consigo la mitad de la participación de dos campos, Ichalkil y Pokoch, dos de los pocos campos que fueron adjudicados a compañías privadas en las rondas petroleras.

“(La adquisición) es altamente estratégica, lo que es raro es que PetroBal se haya querido deshacer de este activo que es de los pocos contratos que están produciendo. Las inversiones son altas entonces se puede deber a que ya no quisieran realizar inversiones en México (...). Los pozos son importantes y ya se ha bajado el riesgo porque los campos ya han sido evaluados y están en desarrollo, aunque se debe tener experiencia operativa para su desarrollo”, dice un ex alto funcionario que participó durante las rondas petroleras.

Ichalkil produjo en mayo 2,941 barriles diarios; Pokoch 7,058 barriles diarios. Ambos campos, según muestran las estadísticas, tienen una evolución a la baja en la producción.

Fieldwood, la compañía que fue comprada por la rusa Lukoil, y dueña de la mitad de los dos campos, es la cuarta petrolera privada con más producción en el país, en un listado liderado por Hokchi Energy. Fieldwood produjo poco más de 10,300 barriles diarios durante abril, según datos del regulador. Alrededor del 10% de la producción privada.

"No me parecen que sean los más importantes de la reforma, pero sí los que estaban más adelantados pues ya tenían descubrimientos. Entonces se evaluaron y ahora ya están en producción. Fieldwood es el operador, por lo que no afectará mucho en la operación, aunque si tendrán que revisar las estrategias de desarrollo e inversiones", dice el ex funcionario.

Grupo Carso será ahora el socio de Lukoil, no operará el campo, solo será parte de la estructura financiera, el papel que tenía PetroBal antes.

“PetroBal es básicamente el 50% de los campos de Ichalkil y Pokoch y esto es relevante porque están produciendo en el rango de 10,000 barriles diarios. Y más porque esos campos básicamente representan 4.2% de todas las reservas 3P en México. No tiene la producción de otros campos, pero, es importante en términos de reservas y eso básicamente le asegura producción a Carso”, dice John Padilla, el analista director de IPD Latinoamérica.

La producción de Fieldwood, que agrupa estos dos campos, se ha reducido de manera importante. En algún momento reportó una cifra de 23,000 barriles diarios.