¿Cuáles son las empresas y negocios petroleros de Carlos Slim?

Carso Oil & Gas buscó hacerse con la mayor cantidad de campos que podía. Era la primera vez que a las empresas privadas se les permitía el acceso completo al negocio y quería aprovecharlo. La directiva de Carso vio que la oferta era muy amplia y la apuesta debía serlo. Entonces, las limitaciones de capital y de experiencia aparecieron.

La compañía se decidió por explorar la cartera de proyectos en tierra ubicados en el sur del país y otros inconvenientes llegaron: el costo de asumirlos era demasiado y renunció a la mayoría de los activos seleccionados, cuenta un consultor contratado para el proceso.

“En el análisis encontramos muchísimas cosas que no les convencían, pasivos ambientales, temas de obras no ejecutadas o a medias, contaminación y, sobre todo, muchos pasivos sociales. Eso detonó que se hiciera un análisis más preciso en cuanto a lo económico y técnico, que no salió favorable. Entonces decidieron no entrar a todas las licitaciones”, dice la fuente.

La energética se anotó a la puja de 10 activos potenciales productores de gas y petróleo, pero sólo obtuvo dos: los bloques 12 y 13, ubicados en el Cinturón Plegado de Chiapas y en la Salina del Istmo de Veracruz.

Las ofertas presentadas por la mexicana no superaron en criterios técnicos a las otras, pero Carso ofreció más de 19 millones de dólares en ambos procesos como pago de desempate y así se hizo con los activos, que tienen expectativas de producir petróleo ligero, pero que aún están en fase exploratoria.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha concedido a Carso prórrogas para continuar explorando los campos en tierra y ya ha invertido alrededor de 30 de los poco más de 100 millones de dólares comprometidos, según información del regulador; pero la producción aún no está asegurada.

La incursión energética

Las últimas adquisiciones llevarán a Carso a desempeñar un papel importante en el sector petrolero, pero ya antes había participado en otros negocios, como constructor y operador de gasoductos para la estatal CFE. Es dueña de dos hidroeléctricas en Panamá y participa en la exploración de recursos geotérmicos en México; opera dos bloques petroleros en Colombia y es contratista de Pemex para la perforación de pozos y construcción de plataformas.

El paso más recordado de Carlos Slim en el sector se dio en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Carso fue parte de una de las primeras sacudidas de este gobierno al mercado energético. Era 2019 y el anuncio sobre la renegociación del contrato de siete gasoductos –incluido uno del conglomerado– para lograr mejores tarifas para la CFE llevaron al presidente a un primer enfrentamiento con el sector privado; pero un apretón de manos entre el mandatario y el empresario selló, en agosto de ese año, el fin del conflicto.

Carlos Slim en una de las conferencias matutinas de 2019, cuando se anunció el fin del conflicto por la renegociación de algunos contratos para la construcción de gasoductos. (Reuters)

En diciembre pasado, la CFE y Carso anunciaron la construcción de un nuevo gasoducto en el norte del país que tendrá a Mexicali, Baja California, como punto de destino. La compañía de Slim se ha convertido en una de las pocas que ha logrado cerrar negocios con la administración obradorista, con la que ha obtenido al menos dos contratos de Pemex para la construcción de plataformas y la terminación de pozos petroleros, por más de 250 millones de dólares.