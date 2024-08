Esta es la verdadera intención de McDonald's con la Cajita Feliz de Yu-Gi-Oh! x Hello Kitty

Esta estrategia no solo busca atraer a los adultos que crecieron con estos personajes, sino también crear un vínculo intergeneracional, donde los padres puedan compartir con sus hijos la emoción de los juguetes que ellos mismos disfrutaron en su infancia.

Un vínculo con el pasado que resuena en el presente

La campaña de colaboración entre Yu-Gi-Oh y Hello Kitty lleva una semana en el mercado y ya ha trascendido los restaurantes de la cadena de hamburguesas para convertirse en un tema popular en TikTok, Instagram y otras redes sociales.

Axel Flores, un joven de 26 años que ha adquirido varias Cajitas Felices con los personajes en tendencia, cuenta que ya ha completado su colección. En un grupo de fans de Yu-Gi-Oh, los usuarios comparten alertas sobre la disponibilidad de los personajes en las tiendas.

"No conozco a los personajes de Hello Kitty, pero mi prima sí. Junto con ella y algunos amigos, hemos estado avisándonos sobre la disponibilidad desde que supimos que traerían la colección de Japón, ya que no siempre llegan a México y en el mercado secundario se venden a precios bastante elevados", comenta Axel, ingeniero de profesión.

Edgar Apanco, director de investigación de ICO Inteligencia Creativa, destaca que uno de los objetivos de la marca con las nuevas ediciones de la Cajita Feliz es conectar con la generación millennial, que creció con personajes como Hello Kitty y Yu-Gi-Oh, y que ahora cuenta con el poder adquisitivo para adquirir colecciones completas.

“Los millennials vivimos cambios muy rápidos. Ahora buscamos vínculos y conexiones con marcas que hablen nuestro idioma y que nos hagan sentir parte de nuestra historia. Somos la generación de la nostalgia, porque a través de ella podemos revivir nuestra infancia y adolescencia, y lo más importante, compartirla masivamente en redes sociales”, añade.

Esta no es la primera vez que la cadena de hamburguesas lanza una Cajita Feliz para adultos. Otras colecciones que han sido exitosas como la de Pokemon el año pasado o la de Mario Bros, el producto infantil de McDonald’s ha dado un giro en su estrategia comercial.

Luis Felipe Díaz Muñoz, académico de la Escuela Bancaria Comercial, subraya que este enfoque de McDonald's es un "gran acierto de inteligencia comercial". Según él, las campañas basadas en la nostalgia, como la reciente colaboración Yu-Gi-Oh! x Hello Kitty, son solo el comienzo de una tendencia que McDonald's probablemente continuará explorando, dada su eficacia.

"Vamos a estar viendo más seguido esta estrategia, con este éxito, va a haber otro tipo de personajes y es un gran acierto de inteligencia comercial”, comenta.

La Cajita Feliz de BTS

McDonald's se prepara para lanzar una nueva campaña de la Cajita Feliz dedicada a BTS, la famosa boyband coreana, con la que busca atraer tanto a adolescentes como a jóvenes adultos. Julio Pedrazuela, director de The Cocktail Analysis Latam, destaca que esta estrategia no solo conecta con nuevos consumidores, sino que también permite que los niños más pequeños imiten las actividades de sus hermanos mayores, lo que perpetúa la relevancia de la Cajita Feliz entre diferentes generaciones.

"Lo más interesante es cómo el ADN de la Cajita Feliz se está adaptando al saber interpretar a las nuevas generaciones. Si antes se enfocaba exclusivamente en los niños, hoy en día comprende que esta orientación debe alinearse con formatos más acelerados, vinculados a la hiperestimulación con la que los niños interactúan actualmente", comenta Pedrazuela.

Aunque la nostalgia juega un papel clave, McDonald's también está innovando en la forma en que presenta la Cajita Feliz, vinculándola no solo a recuerdos del pasado, sino también a personajes y momentos actuales.

En el caso de la cajita dedicada a BTS, la cadena de hamburguesas está replicando una dinámica similar a la de la compra de boletos para un concierto, con una fila virtual que permite a los consumidores acceder a la Cajita Feliz antes que nadie, tal como se hace cuando una banda popular ofrece exclusividad a un grupo selecto de personas.

"Se trata de conectar la Cajita Feliz con situaciones, marcas y momentos específicos para diferentes segmentos, alineándola con las experiencias que vive cada generación. De este modo, las estrategias de McDonald's están diseñadas para establecer estas conexiones", explica Díaz Muñoz.