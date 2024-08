Circle K quiere comprar 7-Eleven y crear un emporio de 100,000 tiendas

Alimentation Couche-Tard Inc, operadora de Circle K, presentó una oferta no vinculante y ésta fue confirmada por Seven & i Holdings Co., pero todavía están analizando la propuesta.

La transacción está valorada en cerca de 38,000 millones de dólares, los comités de ambas empresas están estudiando la oferta no vinculante. (Fotos: iStock)