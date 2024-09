Después de una introducción en la que se menciona que en esa fábrica se producen 55 productos, se explica que el 70% de los chocolates se elabora ahí, mientras que el 30% restante son productos semiterminados que se envían a otros países para completar su proceso de acabado antes de llegar al consumidor final.

Aunque el chocolate es el producto insignia de Ferrero, el líder en ventas es el Estathé, una bebida infusionada similar al té que viene en sabores de limón o durazno. Le siguen en demanda productos como Nutella, Rocher, Kinder Bueno, Kinder Chocolate y Kinder Country.

El poder de la mayor empresa de chocolates de Europa se refleja también en su éxito financiero: en 2023, generaron ingresos por 17 mil millones de euros, respaldados por un equipo de 53,000 empleados.

El chocolate que todos hemos probado

¿Quién no recuerda a Luis Miguel como embajador del chocolate Ferrero Rocher y haciendo comerciales para publicitar uno de los productos joya de la firma?

Aunque parezca raro, hubo quienes cuestionaban si la presencia de un artista del nivel del puertorriqueño-mexicano era lo que la marca italiana necesitaba para hacer conocer al mundo su nuevo chocolate.

“El tiempo le dio la razón a quien propuso a Luis Miguel. Fue todo un éxito”, dice Paolo Cornero, confesando que él fue uno de los que no estaba muy de acuerdo con que el cantante fuera la imagen.

Y tras esa breve introducción nos adentramos al corazón de la fábrica, donde hacen el chocolate redondo, con envoltorio dorado y base café no solo más conocido en el mundo, sino el más regalado en fechas especiales, como la Navidad o el llamado día del Amor y la Amistad.

Cuando se entra a la zona de producción lo primero que invade es el olor tan característico del chocolate Rocher. Las máquinas van a toda velocidad y de manera sincronizada haciendo cada una su tarea.

La máquina que hace las galletas que son base de la bolita, las máquinas que seleccionan las avellanas, las que bañan de chocolate el molde, la trituradora de avellana, y unas cuántas personas supervisando lo más importante: que la calidad del producto esté garantizada antes de pasar a la zona de envoltorio.

Un total de 12 millones de piezas se producen en Alba diariamente. Es decir, la fábrica más importante de Ferrero puede elaborar el equivalente a la población de Túnez, Haití, Bélgica, Bolivia o Cuba. En México podría alimentar de este producto, sin problema, a toda la población que tiene entre 10 y 14 años, que es la más numerosa del país.

El orgullo de pertenencia

En 1994, una tormenta inusual azotó en la zona de Piamonte en Italia. La lluvia fue de tal grado que desbordó algunos ríos y con ello vino el desastre: inundaciones en varias partes de Alba, en algunos casos, como en la fábrica de Ferrero, el agua llegó a alcanzar el 1.5 metros de altura.

En la planta de los chocolates, hay una parte en la que se indica, aquí llegó el agua, en referencia a la trágica e inusual jornada que echaba a perder años de esfuerzo, de trabajo y que ponía en peligro el sustento de familias.

Es imposible imaginar la escena sin que nos lleve a pensar que es el fin de la planta, pero ocurre el milagro. Al día siguiente, cuenta Paolo, con la voz entrecortada, los trabajadores de la fábrica llegaron con palas, cubetas y cuanta herramienta tuvieran a la mano para comenzar a limpiar su lugar de trabajo.

“Son esos momentos los que nos hacen percibir el orgullo de pertenecer a una empresa familiar. Aquí nos conocemos todos, nos ayudamos todos. La familia Ferrero es muy querida y no hay en Alba alguien que en casa no esté involucrado con la compañía”.

Mientras cuenta la anécdota, nos presentan un video sobre la evolución de la empresa. De fondo tiene como canción Outro de M83. No es casualidad, en uno de los versos de esta melodía se reza la frase: Facing tempests of dust, I’ll fight until the end (frente a tempestades de polvo, pelearé hasta el final).

Estamos por abandonar la fábrica, pero antes de eso, se acerca otro trabajador y amigo de Paolo a abrazarlo muy efusivamente… ¡che piacere rivederti a casa!

Efectivamente, en Ferrero todos son una familia.