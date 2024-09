Pfizer espera aprobación para vender en México vacuna actualizada contra covid.

Pfizer busca comercializar en México una vacuna actualizada contra el covid-19. La farmacéutica está a la espera de la aprobación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para poder ofrecer la nueva dosis, diseñada para prevenir contagios de las variantes más recientes del virus. Se espera que esté disponible para la venta en octubre.

Yessika Moreno, directora de asuntos médicos para Pfizer en América Latina, explicó en un encuentro con medios que la variante Ómicron del virus presenta cerca de 80 mutaciones, lo que hace esencial la actualización de la vacuna. Esta nueva versión está enfocada en la cepa JN1, que es la que actualmente afecta a la población en México.

"El virus del 2020 ya no existe, es completamente diferente. Las vacunas originales ya no son efectivas, porque fueron diseñadas para combatir un virus que ya no está presente. De ahí la necesidad de contar con vacunas actualizadas que ataquen al virus que enfrentamos hoy", señaló.