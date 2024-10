El éxito y el talento no dependen de la edad o el género

Mujeres en los puestos de liderazgo

Aunque para las participantes del panel, ser mujeres y jóvenes no fue una limitante, el panorama general apunta lo contrario.

Que en este panel las mujeres panelistas sean líderes resulta particularmente importante porque la igualdad de género en el mercado laboral sigue teniendo un avance lento, el IMCO apunta que las mujeres continúan subrepresentadas en las empresas, especialmente en los puestos de mayor jerarquía.

El reporte de Mujeres en las empresas 2024 del IMCO señala que, en promedio, 13% de las sillas en los consejos de administración son ocupadas por mujeres, misma cifra que el año anterior.

Además, las direcciones generales son el nivel de alta dirección con menos mujeres, pues bajó de 4% a 3% de participación femenina, un fenómeno que ocurre hasta en los países con mayor igualdad de género.

A pesar de que las mujeres representan 43% de la plantilla laboral, 23% alcanza una dirección jurídica, 11% una financiera y solo 3% una dirección general. Mientras 73% de las empresas no cuenta con mujeres en sus direcciones relevantes y solo una de las empresas que analizó el IMCO señaló tener diversidad de género en las tres direcciones.

Esteban Jiménez apuntó que hace falta “creérsela” y que la sociedad aprenda que “el éxito y el talento no dependen de la edad ni el género”.

Las 30 promesas de Expansión es una muestra de historias de personas que revolucionan el ecosistema empresarial desde sus actividades dentro de distintas compañías.

Para formar parte de esta lista es necesario no traspasar la barrera de los 40 años , pero no bajo la idea de que una vez pasada esa edad ya no se pueda ser una “promesa” que cambie industrias o empresas, sino que la premisa es mostrar el talento que mueve el ecosistema empresarial del país, que impulsa la innovación, la disrupción y el crecimiento económico, pero también cambia las reglas para que sea más equitativo e inclusivo.