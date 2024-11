Los costos detrás de un concierto

La estructura de costos detrás de cada evento es uno de los factores que explican el encarecimiento. De acuerdo con Amaranta Torres, productora y experta en booking dentro de la industria, el proceso de organización comienza al menos un año antes del evento, cuando los promotores realizan una “corrida de números” que abarca todos los costos involucrados. Estos incluyen no solo el pago a los artistas, sino también el alquiler de la sede, instrumentos y equipos técnicos, como luces y sonido.

“A todo esto se le suman diversos impuestos y permisos. Los organizadores deben cubrir el 6% del total de taquilla por el Impuesto Sobre Eventos Públicos, un 8% destinado a la Sociedad de Autores y Compositores de México, además del pago a las delegaciones y permisos para venta de alcohol”, explica Torres.

Añade que, además de cubrir el transporte y hospedaje de los artistas, deben considerarse gastos de alimentación y requerimientos específicos como pantallas o drones, los cuales también elevan los costos.

La situación se complica con factores económicos como el tipo de cambio y la inflación. En muchos casos, los organizadores buscan reducir el impacto de estos costos “empaquetando” los boletos en distintas fases de venta o agregando beneficios, como accesos a zonas especiales o servicios adicionales. Sin embargo, los ingresos por taquilla rara vez representan una ganancia neta para los organizadores, quienes generalmente dependen de la venta de alcohol y patrocinadores para obtener beneficios.

Una industria de entretenimiento en expansión

A pesar del alza en precios, el mercado de la música en vivo en México sigue en expansión. Según datos de Statista, se espera que los ingresos generados por eventos musicales en el país alcancen los 349.4 millones de dólares, y se proyecta una tasa de crecimiento anual del 2.36% hasta 2028, para llegar a los 383.5 millones de dólares.

La misma consultora prevé que para ese año, el número de usuarios llegue a los 8.4 millones, con un gasto promedio de 41.83 dólares por cada evento.

No obstante, los altos precios generan malestar en algunos consumidores. “Con lo que cuesta un acceso para un festival de tres días mejor me voy de vacaciones. Es más, duermo más tranquilo de saber que no me voy a gastar 15,000 pesos en un fin de semana en el Corona Capital”, comenta Lino Lobo, un ingeniero que en el último año fue a 70 conciertos.

Para Amaranta Torres, la inversión en eventos de calidad es necesaria si se desea mantener a México en el circuito de los grandes festivales internacionales. “Los boletos son caros en comparación con otros países, pero si queremos algo de calidad es necesario. Hay eventos baratos, en donde no hay baños o servicios insuficientes. Que haya un alto nivel también es una de las condiciones que los grupos internacionales consideran para venir a México”.